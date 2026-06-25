Retienen un bus con una treintena de portugueses que regresaban de O Corpiño por el positivo de su conductor

Un grupo formado por una treintena de vecinos de Portugal que se había desplazado al santuario lalinense de o Corpiño permaneció durante unas horas parado fuera del vehículo en la carretera que une Losón con Prado a consecuencia del positivo en alcoholemia del conductor.

Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico que realizaba controles por la afluencia masiva de romeros al día grande de la celebración religiosa interceptó el vehículo poco después de la recta que confluye en las inmediaciones del templo, ya en sentido de regreso en dirección a Prado, según testigos presenciales, al ver que el autocar realizaba maniobras extrañas.

Los agentes sometieron al chófer al control de alcoholemia, prueba que concluyó con un positivo por superar los límites establecidos en la normativa. Cabe indicar que la tasa máxima de alcohol permitida para los conductores de autobús en España es de 0,15 mg/l en aire espirado (equivalente a 0,30 g/l en sangre).

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Un pulpeiro sirve agua a los turistas. / Cedida

Con el autocar detenido en un camino anexo a esta carretera EP-6005 (Prado-Bodaño), la empresa, de la localidad portuguesa de Monçao, realizó gestiones para enviar otro conductor que pudiese tomar los mandos del vehículo para llevar a los pasajeros a su destino. En una jornada de elevadas temperaturas, muchos de los viajeros presentaban no solo cansancio y en esta localización no era posible que pudiesen hidratarse. Así, agentes de Tráfico tomaron la decisión de parar a furgones de pulpeiros que regresaban de O Corpiño y que llevaban todavía agua en garrafas y, con vasos, dieron de beber a los 34 pasajeros que lo solicitaron. La Guardia Civil confirma que el grupo retomó la marcha con normalidad ya con el profesional que condujo el vehículo de regreso a Portugal.