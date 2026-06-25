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TURISMO

Un videoxogo para percorrer a Costa da Morte: Eustaquio exerce de guía virtual

A iniciativa da APTCM, desenvolvida polo vimiancés Martín Caamaño, estará dispoñible de balde na web do xeodestino

Cascada do Xallas na súa desembocadura no Ézaro, en Dumbría.

Cascada do Xallas na súa desembocadura no Ézaro, en Dumbría. / Visita Costa da Morte

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José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

A Costa da Morte xa ten o seu propio videoxogo. Trátase de Costa da Morte Runner, unha iniciativa impulsada pola Asociación de Profesionais do Turismo (APTCM) e desenvolvida por Martín Caamaño, socio da entidade, veciño de Vimianzo, informático de profesión e creador da marca Costa da Morte Death Coast.

"Martín puxo o seu talento e coñecemento ao servizo do territorio mediante un traballo totalmente altruísta, creando unha ferramenta innovadora para promocionar e divulgar a Costa da Morte", afirma Pepe Formoso, presidente de APTCM.

Cartel promocional da presentación do xogo Costa da Morte Runner.

Cartel promocional da presentación do xogo Costa da Morte Runner. / Cedida

Tras un importante labor de documentación e asesoramento, o videoxogo percorre os 17 concellos do xeodestino e moitos dos seus lugares máis emblemáticos, permitindo ao xogador interactuar con lendas, patrimonio, ferramentas tradicionais, personaxes e historias vencelladas á nosa identidade.

Rescatar a princesa Mía

O protagonista da aventura é Eustaquio, personaxe inspirado na imaxe da marca Costa da Morte Death Coast, quen deberá superar múltiples obstáculos e desafíos para conseguir rescatar a princesa Mía.

A estética do videoxogo está inspirada nos clásicos arcade, cun marcado estilo retro e pixel art que rende homenaxe aos videoxogos das décadas pasadas.

Gratuíto e dispoñible a través da web do xeodestino

A filosofía do proxecto é sinxela: demostrar que a Costa da Morte tamén pode descubrirse xogando. Trátase dunha ferramenta pensada tanto para visitantes como para a veciñanza, especialmente para achegar ás novas xeracións ao coñecemento do territorio dun xeito entretido e innovador.

O xogo é totalmente gratuíto e pode utilizarse en móbiles, tabletas e ordenadores. Estará dispoñible a través da páxina web do xeodestino Costa da Morte (visitacostadamorte.com).

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A presentación oficial terá lugar o vindeiro 30 de xuño ás 10.00 horas no Fórum de Carballo.

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