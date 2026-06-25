TURISMO
Un videoxogo para percorrer a Costa da Morte: Eustaquio exerce de guía virtual
A iniciativa da APTCM, desenvolvida polo vimiancés Martín Caamaño, estará dispoñible de balde na web do xeodestino
A Costa da Morte xa ten o seu propio videoxogo. Trátase de Costa da Morte Runner, unha iniciativa impulsada pola Asociación de Profesionais do Turismo (APTCM) e desenvolvida por Martín Caamaño, socio da entidade, veciño de Vimianzo, informático de profesión e creador da marca Costa da Morte Death Coast.
"Martín puxo o seu talento e coñecemento ao servizo do territorio mediante un traballo totalmente altruísta, creando unha ferramenta innovadora para promocionar e divulgar a Costa da Morte", afirma Pepe Formoso, presidente de APTCM.
Tras un importante labor de documentación e asesoramento, o videoxogo percorre os 17 concellos do xeodestino e moitos dos seus lugares máis emblemáticos, permitindo ao xogador interactuar con lendas, patrimonio, ferramentas tradicionais, personaxes e historias vencelladas á nosa identidade.
Rescatar a princesa Mía
O protagonista da aventura é Eustaquio, personaxe inspirado na imaxe da marca Costa da Morte Death Coast, quen deberá superar múltiples obstáculos e desafíos para conseguir rescatar a princesa Mía.
A estética do videoxogo está inspirada nos clásicos arcade, cun marcado estilo retro e pixel art que rende homenaxe aos videoxogos das décadas pasadas.
Gratuíto e dispoñible a través da web do xeodestino
A filosofía do proxecto é sinxela: demostrar que a Costa da Morte tamén pode descubrirse xogando. Trátase dunha ferramenta pensada tanto para visitantes como para a veciñanza, especialmente para achegar ás novas xeracións ao coñecemento do territorio dun xeito entretido e innovador.
O xogo é totalmente gratuíto e pode utilizarse en móbiles, tabletas e ordenadores. Estará dispoñible a través da páxina web do xeodestino Costa da Morte (visitacostadamorte.com).
A presentación oficial terá lugar o vindeiro 30 de xuño ás 10.00 horas no Fórum de Carballo.
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