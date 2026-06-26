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Fallece un camionero por una posible indisposición en la AP-53 a su paso por Vedra

El vehículo acabó impactando en un quitamiedos a la altura del punto kilométrico 14,5

Se llegó a movilizar el helicóptero y practicarle maniobras cardiovasculares, pero sin éxito

Uno de los helicópteros medicalizados con los que trabaja el 061, y que se movilizó en Vedra

Uno de los helicópteros medicalizados con los que trabaja el 061, y que se movilizó en Vedra / Helico

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Marcos Manteiga Outeiro

Vedra

Un camionero perdió la vida tras sufrir un accidente en la AP-53 a su paso por Vedra. Y pese a que hasta el lugar se movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela, los equipos sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Se sospecha que el piloto -el silledense Pablo de la Torre, de 53 años- pudo sufrir una indisposición o ataque mientras conducía, perdiendo el control del tráiler de la empresa Avipor.

El 112 Galicia tuvo constancia del accidente a las 14.50 horas a través del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Pocos minutos después, un particular contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias para informar de que un camión había sufrido un accidente y había impactado contra el quitamiedos en la AP-53, a la altura del kilómetro 14,5, a su paso por la parroquia de San Mamede de Ribadulla, en el municipio de Vedra.

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Asistencia urgente

Según indicó el alertante, el conductor permanecía en el interior de la cabina y precisaba asistencia sanitaria urgente. Desde la sala de operaciones del 112 Galicia se informó a los Bombeiros de Ordes, al GES de A Estrada, a la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos de Protección Civil. A pesar de los esfuerzos realizados por los equipos sanitarios, que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar del accidente, no fue posible salvar la vida del conductor.

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