Cáritas Diocesana de Santiago atiende al 96% de la comarca: "Te vuelve el alma al cuerpo"

Cáritas Diocesana de Santiago acaba de presentar su Memoria 2025 en la que, además de la capital de Galicia, hay que destacar que esta organización vinculada a la Iglesia presta servicio a 55 de los 57 municipios de la comarca, el 96% de los que pivotan alrededor de Compostela. Y entre las delegaciones, dos destacan con nombre propio en el total: la interparroquial de Bergantiños y la parroquial de Milladoiro. Apoyo educativo y viviendas de acogida fueron los datos que sobresalen en ambos casos, si bien muchos servicios están centralizados o compartidos con la sede santiaguesa. "Te vuelve el alma al cuerpo", declaraba uno de sus usuarios.

Total de ayuntamientos beneficiados en la comarca

De esta forma, Cáritas Diocesana de Santiago presta servicio en Ames, Arzúa, A Baña, Boiro, Boqueixón, Brión, Cabana de Bergantiños, Caldas de Reis, Camariñas, Carballo, Carnota, Catoira, Cee, Corcubión, Coristanco, Cuntis, Dodro, Dumbría, A Estrada, Fisterra, Frades, A Laracha, Laxe, Lousame, Malpica de Bergantiños, Mazaricos, Moraña, Muros, Muxía, Negreira, Noia, Ordes, Oroso, Outes, Padrón, O Pino, A Pobra do Caramiñal, Ponteceso, Pontecesures, Portas, O Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Santa Comba, Silleda, Teo, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Valga, Vedra, Vimianzo y Zas. Y hay que destacar que en algunos casos, como el de Silleda o Arzúa, la labor está compartida con la diócesis de origen de los municipios (en estos dos casos, también pertenecen a la de Lugo, como Lalín y Melide).

En cuanto a las prestaciones individualizadas, hay que subrayar que Cáritas Bergantiños sumó 802 personas a las que brindó servicios de atención primaria en 2025 (que incluye desde alimentos a ropa), dentro de los 10.707 vecinos atendidos en el total de la Archidiócesis, al tiempo que en apoyo a las drogodependencias y visitas a enfermos fueron 124 (el total fue de 480 en este apartado de salud) y 236 en los comedores sobre ruedas (sobre la cifra de 667 usuarios atendidos).

Testimonios de usuarios

Ya en el apartado de los testimonios, los recabados por este diario son de agradecimiento. Este es el caso de Carlos David dos Reis, venezolano que tiene 43 años, mujer y dos hijos. Llegó a Galicia con ahorros, pero enseguida volaron. «Tuvimos muchos problemas para alquilar sin un empleo, por lo que me derivaron a Cáritas Milladoiro». Allí le entrevistaron, «y me dijeron que en la calle no me iba a quedar: al día siguiente nos dieron alojamiento a todos en el albergue, y la verdad es que te vuelve el alma al cuerpo». Tras formarse, ya está trabajando en el Gadis, y su esposa también ha encontrado empleo en Telepizza.

Por su parte, Mel ha cumplido ya 23 años, es guatemalteca y reside sola, a la espera de formalizar papeles para encontrar un trabajo. «Acabé en la calle, y desde Cáritas de Carballo me dieron alimentos, alojamiento y ayuda psicológica», explica. Actualmente, sigue residiendo en una vivienda que le brinda la unidad interparroquial bergantiñana, y se muestra muy agradecida por las comodidades «y la limpieza y comida que me ofrecen», siempre con la mira puesta en buscarse un medio de vida.

Apoyo educativo en el entorno de A Maía y Teo

Respecto al apoyo educativo, la Parroquia de San Xosé do Milladoiro, dentro de su unidad parroquial, cuenta con un programa conocido como Areté, del que se beneficiaron 57 lugareños, frente a los 61 de la iniciativa Buen Samaritano, en este caso para el grueso de la comarca bergantiñana, dentro de una cifra global del apartado Soledad no deseada que asciende a 3.833 individuos. En el caso de Milladoiro, Areté (que en griego significa excelencia) nació en 2018 como iniciativa de la Unidade Pastoral de Milladoiro, Teo y su entorno para combatir la exclusión social desde el ámbito educativo y familiar. Desde su puesta en marcha ha acompañado a 150 menores y 92 familias, y en enero de 2026 mantiene activos 37 menores y 27 familias.

El programa desarrolla un acompañamiento integral que combina apoyo escolar —refuerzo de hábitos y técnicas de estudio—, itinerarios personalizados de inserción para mejorar la situación económica familiar, actividades de ocio y cultura integradas en la comunidad y trabajo en valores, igualdad y bienestar emocional. El enfoque parte de una intervención sociofamiliar completa, al entender que la mejora del rendimiento educativo está directamente vinculada a la estabilidad económica y emocional del hogar.

Buen Samaritano para los usuarios bergantiñanos

A su vez, Buen Samaritano de Bergantiños ofrece apoyo educativo a niños y jóvenes, ayudándoles a superar dificultades escolares y crecer en valores. Esta comarca, asimismo, cuenta con un centro de día, que atendió a 22 personas.

Y el otro apartado básico es el de viviendas de acogida para familias, que en Milladoiro cobijaron a 7 personas el pasado año y la de Bergantiños, a 85. Cáritas, en este caso, facilita un techo a 877 usuarios. Y en el caso de orientación laboral, en Bergantiños se beneficiaron 87 ciudadanos; además de otros 13 en A Estrada; y 14 en Cee en un global de 3.759.