Millarock inclusivo con Tentáculo Rock, Sr Salvaje, Familia Caamagno, Extrema Función y Factoría de Subsistencia el 31 de julio

O Milladoiro acogerá una nueva edición del festival Millarock, que este año celebra su decimoquinta edición el próximo 31 de julio en la Travesía do Porto y el Anfiteatro de O Milladoiro. Organizado por el Ayuntamiento de Ames con la colaboración de la Diputación de A Coruña, el evento apuesta por la promoción del rock gallego y por dar visibilidad a grupos emergentes de Ames y su entorno. Y en cuanto al cartel, incluye a Tentáculo Rock, Sr Salvaje, Familia Caamagno, Extrema Función y Factoría de Subsistencia.

Y todo ello sin olvidar que, además, la escuela de rock A Casa do Rock desarrollará actividades para el público infantilcon la propuesta Merenda Rock y ofrecerá su tradicional concierto didáctico, en un evento que se caracteriza por su gratuidad.

Refuerzo del carácter inclusivo

De igual forma, la edición de 2026 volverá a reforzar su carácter inclusivo mediante mochilas vibratorias para personas con discapacidad auditiva y una plataforma elevada con rampa para personas con movilidad reducida, garantizando el acceso en igualdad de condiciones.

Durante la presentación, el alcalde y concejal de Cultura, Blas García, destacó la importancia de apoyar festivales de pequeño formato y de ofrecer espacios a los grupos locales. Por su parte, la técnica de Cultura, María Vázquez, subrayó que Millarock mantiene su esencia de promover el rock en gallego y combinar bandas emergentes con formaciones consolidadas.

Los representantes de los grupos participantes coincidieron en valorar la trayectoria del festival como un referente dentro de la escena musical gallega. Familia Caamagno aprovechará la cita para presentar canciones de su nuevo disco, mientras que Tentáculo Rock y Sr Salvaje avanzaron que estrenarán nuevos temas durante sus actuaciones.

En el anfiteatro y la Travesía do Porto

La programación comenzará a las 19.00 horas en el Anfiteatro de O Milladoiro con las actividades de Merenda Rock, el concierto didáctico de A Casa do Rock y la actuación de Tentáculo Rock, ganadores del certamen Quero Cantar con el tema Vou a 120.

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A partir de las 21.30 horas, la actividad se trasladará a la Travesía do Porto, donde actuarán Extrema Función, Familia Caamagno, Sr Salvaje y Factoría de Subsistencia. El festival volverá a reunir sobre el escenario a bandas emergentes y consolidadas con el objetivo de convertir el rock gallego en un punto de encuentro para distintas generaciones.