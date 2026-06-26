El BNG de Ames exige aparcamientos y mejoras de seguridad vial en el Parque Empresarial Novo Milladoiro

El BNG de Ames acaba de ver aprobada en pleno, sin el apoyo del gobierno socialista, su moción para poner en marcha aparcamientos en el Parque Empresarial Novo Milladoiro.

De esta forma, los nacionalistas reclaman la creación de nuevas bolsas de aparcamiento y alternativas que permitan reducir la presión existente en sus calles, realizar un estudio técnico y riguroso sobre la movilidad, el tráfico, el estacionamiento y la seguridad vial, y defiende, de nuevo, la necesidad de un acceso directo al polígono empresarial. Sin embago, desde el Bloque lamentan que el PSOE de Ames "négase" a estas mejoras, pese a que numerosas personas usuarias y empresas del parque manifiestan la existencia de importantes problemas de tráfico y movilidad.

Infraestructuras adaptadas a la realidad

“O futuro desenvolvemento económico de Ames require que este parque empresarial conte con infraestruturas adaptadas á realidade actual e ás necesidades das empresas que alí desenvolven a súa actividade”, subraya la portavoz del BNG local, Escarlata Pampín. De esta forma, los nacionalistas constatan además que existe una creciente preocupación entre el empresariado respecto a la seguridad del recinto. “Descoñécese o estado operativo do sistema de vídeo vixilancia existente, o seu mantemento, o alcance da súa cobertura e a súa efectividade como ferramenta de prevención e investigación de posibles incidencias” denuncia Escarlata Pampín. “A existencia dun sistema de seguridade eficaz e correctamente xestionado constitúe un elemento fundamental para garantir a protección das persoas, das instalacións e da actividade económica que se desenvolve no parque empresarial”, engade.

Reduccción de la capacidad viaria

La reducción de la capacidad viaria en algunas calles ha provocado, a juicio de la oposición amesana, una mayor dificultad para la circulación de vehículos pesados, ha impedido operaciones de carga y descarga y los cruces en determinados puntos, generando situaciones que no existían anteriormente. En su intervención en el pleno, Escarlata Pampín denunció que desde hace años los usuario del polígono empresarial vienen realizando propuestas sobre diversas cuestiones, como por ejemplo el estacionamiento, y que el Partido Socialista las ha ido rechazando. “hai un grave problema e vostedes sábeno e por iso está no polígono todos os días a policía local polo tanto francamente non entendo non apoiar esta moción, tirar balóns fóra dicindo que xa está feito e mirar cara outro lado”, argumentó.

Apoyo de los partidos PP y EC

El BNG de Ames lamenta que incluso la demanda de priorizar de forma urgente la construcción de un acceso propio al Parque Empresarial do Novo Milladoiro no contase con el apoyo del gobierno socialista. Pese a ello, la moción salió adelante con los votos de toda la oposición, PP y Espazo Común Ames.