SERVIZOS
Carballo activa un Punto Morado para previr agresións sexuais e casos de submisión química durante o San Xoán
A Asociación Vieiro colabora no reparto de cubrevasos protectores para garantir un lecer máis seguro
A Concelleiría de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade de Carballo puxo en marcha un Punto Morado nas festas de San Xoán para ofrecer atención prioritaria ante violencias machistas e agresións sexuais.
Este punto é un espazo seguro, confidencial e de apoio directo, no que, ademais, grazas á colaboración da Asociación Vieiro, facilitará a prevención de submisión química distribuíndo cubrevasos protectores para garantir un ocio máis seguro. As profesionais tamén brindarán atención ante delitos de odio e situacións de vulnerabilidade.
Acompañamento e protección a menores
Será ademais un punto de seguridade para menores de idade, aos que se ofrece acompañamento e protección ata que a súa familia veña recollelos.
Como complemento, o punto morado ofrece tamén carga de móbil gratuíta á mocidade co obxectivo de evitar que ninguén quede incomunicado ou en situación de risco. Asemade, brinda orientación sobre as ferramentas dispoñibles contra a violencia de xénero.
O servizo está coordinado coas forzas de seguridade e os servizos de primeiros auxilios básicos.
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