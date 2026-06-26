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Carballo activa un Punto Morado para previr agresións sexuais e casos de submisión química durante o San Xoán

A Asociación Vieiro colabora no reparto de cubrevasos protectores para garantir un lecer máis seguro

Profesionais que atenden o Punto Morado nas festas de San Xoán en Carballo.

Profesionais que atenden o Punto Morado nas festas de San Xoán en Carballo. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

A Concelleiría de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade de Carballo puxo en marcha un Punto Morado nas festas de San Xoán para ofrecer atención prioritaria ante violencias machistas e agresións sexuais.

Este punto é un espazo seguro, confidencial e de apoio directo, no que, ademais, grazas á colaboración da Asociación Vieiro, facilitará a prevención de submisión química distribuíndo cubrevasos protectores para garantir un ocio máis seguro. As profesionais tamén brindarán atención ante delitos de odio e situacións de vulnerabilidade.

Acompañamento e protección a menores

Será ademais un punto de seguridade para menores de idade, aos que se ofrece acompañamento e protección ata que a súa familia veña recollelos.

Como complemento, o punto morado ofrece tamén carga de móbil gratuíta á mocidade co obxectivo de evitar que ninguén quede incomunicado ou en situación de risco. Asemade, brinda orientación sobre as ferramentas dispoñibles contra a violencia de xénero.

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O servizo está coordinado coas forzas de seguridade e os servizos de primeiros auxilios básicos.

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