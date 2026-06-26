La comisión de dos robos en Ordes precipita la caída de una banda que sustraía herramientas para adquirir droga

La Guardia Civil, ha desarticulado una organización criminal especializada en el robo con fuerza en el interior de vehículos industriales y furgonetas de reparto, sumando 52 vehículos. La operación, desarrollada por el Equipo Roca de Santiago de Compostela, se salda con tres detenidos, un investigado y la recuperación de una ingente cantidad de material valorado en más de 90.000 euros, tras ser interceptados en Ordes in fraganti tres de los investigados.

Ingreso en prisión del principal encausado

El principal encausado en el marco de la Operación Furgoline ya ha ingresado en prisión provisional por orden judicial. La investigación comenzó tras detectarse un incremento de robos nocturnos en furgonetas de autónomos y profesionales de los sectores de la construcción, fontanería, electricidad y jardinería. El grupo delictivo operaba desde la ciudad de A Coruña y se desplazaba a localidades como Oleiros, Sada, Cambre, Culleredo, Arteixo, Abegondo, Miño, Betanzos, Cerceda y Ordes.

Los autores seleccionaban vehículos que contenían herramientas de elevado valor y fácil salida en el mercado ilícito. Para evitar levantar sospechas y burlar posibles vigilancias policiales, tras cometer los robos no se dirigían al punto de ocultación. Estacionaban el vehículo en calles próximas y realizaban el último tramo a pie cargando el material robado hasta una vivienda utilizada en exclusiva como almacén logístico. La primera fase de la operación se precipitó en Ordes, donde varios de los investigados fueron interceptados in fraganti tras cometer dos robos, recuperándose herramientas por valor de 3.000 euros

Y la fase decisiva de la operación culminó con el registro de varios inmuebles en A Coruña. En uno de ellos, la Benemérita descubrió una estancia anexa oculta que albergaba un auténtico almacén de material robado: herramientas profesionales de primeras marcas, maquinaria eléctrica, equipos de medición, material informático y televisores de gran formato. Además, en el domicilio del presunto receptador de la mercancía se intervinieron diversas cantidades de cocaína en roca y en dosis preparadas para su venta, así como básculas, dinero en efectivo y útiles para el envasado.

Finalidad distinta

La Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que parte de las herramientas sustraídas se utilizaban como moneda de cambio para adquirir sustancias estupefacientes. Por el volumen de hechos esclarecidos, el valor de lo recuperado y el grave perjuicio económico causado a los profesionales afectados, esta operación se considera una de las más importantes de los últimos años en la provincia contra esta tipología delictiva. En el operativo ha colaborado la Usesic de la Comandancia de A Coruña y Unidades Territoriales de la Compañía de Santiago.

Inventariado y recuperación

El Instituto Armado continúa con el inventariado del material para su devolución escalonada a las víctimas y no se descarta el esclarecimiento de nuevos robos cometidos en las provincias de A Coruña y Lugo. Por ello, se está realizando un inventario detallado de todo el material recuperado para proceder a su devolución escalonada. Y para agilizar este proceso y ayudar a que los trabajadores puedan recuperar sus equipos de trabajo, se solicita a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de un robo similar que se pongan en contacto con las dependencias policiales, en el teléfono ordense 981 68 00 30.