SERVIZOS SOCIAIS
Convivencia e envellecemento activo para combater a soidade en Vimianzo
Os máis de 100 participantes no programa Actívate Senior gozaron dunha excursión á Illa de San Simón
O Concello de Vimianzo puxo fin a unha nova edición do programa Actívate Senior, promovido polos Servizos Sociais, coa entrega de diplomas ás persoas que ao longo dos últimos meses formaron parte desta iniciativa dirixida á veciñanza maior de 60 anos.
O acto de clausura celebrouse na Praza do Concello, coa presenza da alcaldesa, Mónica Rodríguez, e das concelleiras de Benestar Social, María José Pose, e de Terceira Idade, Fina Iglesias, que foron as encargadas de entregar os diplomas acreditativos aos usuarios e usuarias do programa.
Xornada de convivencia e lecer
Como broche final desta edición, as persoas participantes gozaron tamén dunha excursión á Illa de San Simón, unha xornada de convivencia e lecer na que tomaron parte máis de 100 veciños e veciñas do municipio. A actividade permitiu coñecer un dos espazos máis emblemáticos da historia de Galicia e compartir experiencias nun ambiente distendido e participativo.
O programa Actívate Senior ten como obxectivo promover o envellecemento activo a través da estimulación cognitiva, a participación social e a creación de espazos de encontro para as persoas maiores. Dende o Concello valoran "moi positivamente a resposta da veciñanza" e destacan a importancia deste tipo de iniciativas para "combater o illamento social e contribuír á mellora da calidade de vida da poboación maior".
O goberno local agradeceu "a implicación de todas as persoas participantes ao longo do curso" e animounas a continuar formando parte das actividades que se impulsen nas vindeiras edicións.
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