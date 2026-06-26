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SERVIZOS SOCIAIS

Convivencia e envellecemento activo para combater a soidade en Vimianzo

Os máis de 100 participantes no programa Actívate Senior gozaron dunha excursión á Illa de San Simón

Entrega de diplomas aos máis de cen participantes na Praza do Concello.

Entrega de diplomas aos máis de cen participantes na Praza do Concello. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

O Concello de Vimianzo puxo fin a unha nova edición do programa Actívate Senior, promovido polos Servizos Sociais, coa entrega de diplomas ás persoas que ao longo dos últimos meses formaron parte desta iniciativa dirixida á veciñanza maior de 60 anos.

O acto de clausura celebrouse na Praza do Concello, coa presenza da alcaldesa, Mónica Rodríguez, e das concelleiras de Benestar Social, María José Pose, e de Terceira Idade, Fina Iglesias, que foron as encargadas de entregar os diplomas acreditativos aos usuarios e usuarias do programa.

Xornada de convivencia e lecer

Como broche final desta edición, as persoas participantes gozaron tamén dunha excursión á Illa de San Simón, unha xornada de convivencia e lecer na que tomaron parte máis de 100 veciños e veciñas do municipio. A actividade permitiu coñecer un dos espazos máis emblemáticos da historia de Galicia e compartir experiencias nun ambiente distendido e participativo.

O programa Actívate Senior ten como obxectivo promover o envellecemento activo a través da estimulación cognitiva, a participación social e a creación de espazos de encontro para as persoas maiores. Dende o Concello valoran "moi positivamente a resposta da veciñanza" e destacan a importancia deste tipo de iniciativas para "combater o illamento social e contribuír á mellora da calidade de vida da poboación maior".

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O goberno local agradeceu "a implicación de todas as persoas participantes ao longo do curso" e animounas a continuar formando parte das actividades que se impulsen nas vindeiras edicións.

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Convivencia e envellecemento activo para combater a soidade en Vimianzo

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