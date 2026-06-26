Inauguran en Galicia el mural más grande de España: mide como tres campos de fútbol y "cuesta verlo entero"

El arte urbano que decora las calles gallegas tiene una larga historia de reconocimientos a sus espaldas. Este mismo año, sin ir más lejos, el mural As Mouras de Fene fue premiado como el mejor del mundo en la categoría Expert Spotlight 2025 del Street Art Cities, y cada poco tiempo surge una nueva de estas obras de arte que lucha por ensalzar Galicia en el mapa del grafiti.

El último de estos diseños callejeros ha conseguido situar a la comunidad en lo más alto con un dibujo que ha batido un récord nacional y se ha convertido en el mural más grande de España. Mide un total de 343 metros de largo, como tres campos de fútbol puestos uno a continuación del otro, y extiende sus colores brillantes frente a las aguas de Baiona (Pontevedra) para rendirle homenaje a la gente del mar.

Allí, en el espigón de A Doca, se inauguró hace unos días el proyecto de la muralista Lula Goce, una artista internacional que es vecina del propio pueblo pontevedrés. Los compostelanos solo precisan una rápida escapada en coche -el viaje es de poco más de una hora- para disfrutar en primera persona de los bonitos dibujos que ahora decoran este punto histórico del municipio, que ya ha marcado un hito en el arte mural del país.

El mural de A Doca, 1.400 metros cuadrados de arte a un paso de Santiago

Cuesta hacerse una idea de la envergadura real de este grafiti marinero. Su longitud es casi la misma que siete piscinas olímpicas, lo que hace que resulte imposible abarcarlo entero en una fotografía.

Si fuera posible, se podrían ver en ella todo el sinfín de motivos marinos que Goce dibujó entrelazados, como pulpos, anémonas, corales, sirenas, barcos, estrellas de mar y peces de colores. Destacan especialmente dos figuras humanas, la de un niño y una niña dormidos, que parecen soñar con el mundo marinero que les rodea.

Una de las peculiaridades del mural más largo de España es que no solo se limita a lograr el récord de la pieza de arte urbano con mayores dimensiones, sino que trata de representar la historia y la identidad de Baiona. Para su creación participaron, de hecho, multitud de vecinos, a través de colectivos educativos, culturales, entidades deportivas, organizaciones sociales y profesionales del sector del mar.

Sus sugerencias fueron la base del informe en el que se basó la artista para crear este imponente mural gallego, que ya se ha convertido en uno de los reclamos del municipio. Hasta ahí se han desplazado influencers como Sergio y Daya -la pareja conocida en redes como @_galidrone_-, que se quedaron impresionados con el gran tamaño de este grafiti de Galicia.

"Acaban de inaugurar el mural más grande de España. Es tan largo que cuesta verlo entero", comentaba el creador de contenido en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes de la obra de Goce tomadas desde el aire.

El influencer se sorprendió de que la pintura callejera estuviera "aquí mismo", en la comunidad, y enseñó algunos de los detalles de la obra y su gran longitud, que cubre todo el espigón. Sus seguidores también se mostraron entusiasmados por la creación muralística, que el creador de contenido resumió en una frase: "Desde hoy, el número 1 está aquí".