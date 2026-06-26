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Artesanía, animación y fuego de dragones entre los noventa puestos de la Feira Medieval de Padrón

Se celebrará en el casco histórico de la villa entre el 3 y el 5 de julio con recreaciones de época

Habrá un homenaje a peregrinos de Arjonilla, pueblo de Jaén relacionado con Macías o Namorado

El regidor Anxo Arca y la concejala Chus Campos en la presentación de la Feira Medieval con la estatua de Macías detrás

El regidor Anxo Arca y la concejala Chus Campos en la presentación de la Feira Medieval con la estatua de Macías detrás / Concello

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Marcos Manteiga Outeiro

Padrón

El Ayuntamiento de Padrón, y más en concreto su casco histórico, volverá a retroceder mil años con la Feira Medieval, del 3 al 5 de julio y más de 90 puestos. Habrá mercado tradicional, oficios antiguos, animación y espectáculos, entre ellos Quimera y Fire Dragons de Pablo Méndez Performance. El alcalde Anxo Arca y la concejala Chus Campos presentaron la programación de esta decimonovena edición, ya consolidada como un gran atractivo turístico y económico del verano en padrón.

En el botánico

Dicha puesta de largo se realizó en el entorno del monumento a Macías o Namorado, en el Xardín Botánico, recordando la relación histórica con Arjonilla (Jaén) y la figura del trovador medieval (que murió en el castillo de este pueblo atravesado por la lanza del marqués local, molesto del amor del gallego por una noble). Precisamente, la delegación de Arjonilla realizará el Camino de Santiago hasta Padrón, y será recibida oficialmente el sábado, con un almuerzo de confraternización entre ambos municipios. El domingo se anima a la ciudadanía a acompañar la última etapa hasta la capital de Galicia.

Durante el acto, Arca destacó que “a feira medieval é unha das grandes citas culturais e turísticas de padrón, unha oportunidade para dinamizar a economía local e para seguir fortalecendo os lazos con Arjonilla a través dunha historia compartida arredor da figura de macías o namorado”. A su vez, Chus Campos invitó a participar “nunha fin de semana pensada para vivir as rúas de Padrón, gozar do ambiente medieval e descubrir unha programación variada para todas as idades”.

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Cata de aceites

La feria comenzará el viernes con la apertura del mercado y una cata de aceites de Arjonilla. Durante el fin de semana habrá animación callejera, música, teatro, magia y actividades infantiles con talleres, juegos, atracciones y tren medieval. El ferial incluirá casi un centenar de puestos de artesanía, gastronomía y alimentación.

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