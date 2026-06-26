El Ayuntamiento de O Pino aprueba la supresión de la tasa de saneamiento y la facturación bimestral del agua

La Corporación de O Pino aprobó por unanimidad en pleno la modificación de la ordenanza reguladora del precio público del agua, ratificando la supresión de la tasa de saneamiento y alcantarillado y estableciendo que los recibos del agua pasarán a ser bimestrales a partir de julio. Además, se acordó delegar en la Jefatura Provincial de Tráfico las competencias sancionadoras en materia de circulación, la cesión de una parcela a la Xunta para construir vivienda protegida en Arca y un convenio con el Concello de Touro para solicitar una subvención de 50.000 euros destinada a mejorar el puente de Os Mogos. La liquidación de la Cuenta General de 2025 arroja un remanente positivo de tesorería de 1,86 millones de euros.

Traída sin cambios

De esta forma, las tarifas del abastecimiento de agua se mantienen sin cambios, mientras que la tasa por depuración y alcantarillado queda suspendida, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, hasta conocer el coste real del servicio, que será asumido temporalmente por el Ayuntamiento. El cambio a facturación bimestral permitirá detectar antes posibles averías y mejorar el control del consumo. El alcalde, Manuel Taboada, explicó que el coste de funcionamiento de la depuradora es inferior al previsto. “A idea é deixar que a EDAR estea un ano en funcionamento para coñecer cal é o custo do seu funcionamento e así poder elaborar unha taxa de saneamento e depuración con gastos reais”, señaló.

También recordó que las personas usuarias podrán comunicar cualquier incidencia en los recibos y confirmó que el importe cobrado de más por la tasa de saneamiento durante el primer trimestre será compensado en los próximos recibos. “E se fose necesario seguirase aplicando nos vindeiros recibos, que xa serán bimensuais”, añadió el mandatario local. En cuanto al puente de Os Mogos, el proyecto cuenta con un presupuesto de 62.500 euros y contempla ampliar su anchura, mejorar las barandillas y renovar el firme para incrementar la seguridad.

Hasta dieciséis pisos públicos

Por último, el Pleno aprobó definitivamente la Cuenta General de 2025, con los votos a favor del PP y la abstención de BNG y PSdeG, y ratificó la cesión de la parcela R-9 al Instituto Galego de Vivenda e Solo para facilitar la construcción de hasta 16 viviendas protegidas en Arca.