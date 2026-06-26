DEMANDA
Unha vivenda municipal para quen a necesita: a proposta do BNG de Cee
Pide equipar o inmoble do Campo do Sacramento e poñelo á disposición dunha familia
O BNG de Cee demanda o arranxo e equipamento da vivenda municipal do Campo do Sacramento para poñela a disposición dunha familia que a precise.
O voceiro nacionalista, Serxio Domínguez, asegura que "na sociedade actual son moitos os problemas que poden sufrir as familias e que poden dar como resultado a imposibilidade de ter un fogar digno onde vivir".
Unha cuestión ética
Por iso, o BNG considera que é "unha cuestión ética a que nos obriga a pedir xustiza con aquelas persoas e familias que estean a pasar por unha situación social e económica adversa". Cren ademais "que as administracións teñen a obriga de actuar dentro das súas capacidades e competencias", afirma Domínguez.
Os nacionalistas celebran ademais a decisión de ceder outro dos pisos municipais a Aspadex para convertelo nunha vivenda comunitaria para as usuarias do centro.
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