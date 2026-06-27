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ACTO

Abanos pola diversidade no acto institucional do Orgullo en Vimianzo

A concelleira María José Pose leu o manifesto institucional acompañada polo alumnado do obradoiro de emprego

Alumnos do obradoiro e representantes municipais conmemorando o Día do Orgullo.

Alumnos do obradoiro e representantes municipais conmemorando o Día do Orgullo. / C. V.

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José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

O Concello de Vimianzo conmemorou o Día do Orgullo LGBTIQ+ cun acto institucional no que a concelleira de Benestar Social, María José Pose, deu lectura ao manifesto institucional, acompañada polo alumnado e o equipo directivo do Obradoiro de Emprego CAMUVI Forestal, reafirmando o compromiso municipal coa igualdade, a diversidade e o respecto aos dereitos de todas as persoas.

No acto tamén se repartiron abanos da campaña Liberdade de ser e sentir, unha iniciativa promovida pola Deputación da Coruña para sensibilizar sobre a diversidade afectivo-sexual e de xénero e fomentar unha sociedade máis libre, igualitaria e inclusiva.

Respecto, igualdade e liberdade

O Concello vimiancés adheriuse á campaña para reafirmar o seu "compromiso cos valores de respecto, igualdade e non discriminación, contribuíndo a facer de Vimianzo un espazo no que todas as persoas poidan vivir con liberdade e sen medo", subliñan dende o goberno local.

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O obxectivo, engaden, é "construír unha sociedade máis xusta, diversa e inclusiva".

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