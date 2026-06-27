ACTO
Abanos pola diversidade no acto institucional do Orgullo en Vimianzo
A concelleira María José Pose leu o manifesto institucional acompañada polo alumnado do obradoiro de emprego
O Concello de Vimianzo conmemorou o Día do Orgullo LGBTIQ+ cun acto institucional no que a concelleira de Benestar Social, María José Pose, deu lectura ao manifesto institucional, acompañada polo alumnado e o equipo directivo do Obradoiro de Emprego CAMUVI Forestal, reafirmando o compromiso municipal coa igualdade, a diversidade e o respecto aos dereitos de todas as persoas.
No acto tamén se repartiron abanos da campaña Liberdade de ser e sentir, unha iniciativa promovida pola Deputación da Coruña para sensibilizar sobre a diversidade afectivo-sexual e de xénero e fomentar unha sociedade máis libre, igualitaria e inclusiva.
Respecto, igualdade e liberdade
O Concello vimiancés adheriuse á campaña para reafirmar o seu "compromiso cos valores de respecto, igualdade e non discriminación, contribuíndo a facer de Vimianzo un espazo no que todas as persoas poidan vivir con liberdade e sen medo", subliñan dende o goberno local.
O obxectivo, engaden, é "construír unha sociedade máis xusta, diversa e inclusiva".
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