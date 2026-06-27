A Casa da Cultura de Arzúa leva xa o nome do Gaiteiro de San Miguel
A identidade cultural arzuá refórzase coa dedicación do inmoble á lembranza de Xulio Vázquez Carril
Acudiu a familia e actuaron Fol da Chousa Vella de Santiso, Santiaguiños de Boimorto e Fiadeira de Melide
O finado Xulio Vázquez Carril, O Gaiteiro de San Miguel, vén de darlle o seu nome á Casa da Cultura de Arzúa nun concorrido acto público. Familiares do homenaxeado, representantes municipais, persoas vencelladas á música tradicional e veciños de Arzúa participaron nunha xornada de recoñecemento a unha figura profundamente ligada á identidade cultural arzuá e á memoria musical de Galicia.
Conducido por Moscoso
A homenaxe estivo conducida polo concelleiro de Xuventude, Daniel Moscoso, quen abriu o acto, deu paso ás diferentes intervencións e pechou a parte institucional da xornada antes da descuberta da placa conmemorativa. E comezou coa proxección dun vídeo homenaxe a Vázquez Carril no que, a través dunha selección de fotografías, se fixo un percorrido pola súa vida, pola súa relación coa gaita e pola súa contribución á música tradicional galega.
Tamén interviu o alcalde de Arzúa, Xoán Xesús Carril, quen destacou a necesidade de recoñecer desde as institucións o traballo e o legado de persoas que, como Xulio Vázquez Carril, contribuíron a conservar e transmitir a cultura popular galega desde a música tradicional. O rexedor lembrou a figura do homenaxeado como a dun veciño de Maroxo que deixou unha pegada fonda na memoria musical de Arzúa e de toda Galiza. Tras a intervención do alcalde, a familia deste músico tradicional tomou a palabra para lembrar a figura do gaiteiro desde unha perspectiva persoal e familiar.
Intervención de Osorio e música
A xornada contou tamén coa intervención de Carlos Rodríguez Osorio, catedrático e compañeiro de Xulio no grupo Os Gaiteiros de San Miguel, unha das persoas que acompañou o regreso do gaiteiro ás foliadas e que compartiu con el unha fonda relación musical e persoal. A parte musical correu a cargo das agrupacións participantes, Fol da Chousa Vella de Santiso, Santiaguiños de Boimorto e Fiadeira de Melide que interpretaron a Marcha do Antigo Reino de Galiza. A música tradicional acompañou así unha homenaxe concibida como recoñecemento institucional e como celebración dun legado vivo.
O acto finalizou coa interpretación do 'Himno Galego' e coa descuberta da placa conmemorativa, unha peza especial encargada a Sargadelos, coa que a Casa da Cultura pasou a levar oficialmente o nome de Casa da Cultura Xulio Vázquez Carril, O Gaiteiro de San Miguel.
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