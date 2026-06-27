Herido grave un joven al ser atropellado por su propio tractor en Carballo

Un joven resultó herido de gravedad esta mañana y tuvo que ser evacuado en helicóptero tras sufrir un accidente con un tractor en Carballo.

El 112 Galicia tuvo conocimiento del accidente a las 11.40 horas a través de la llamada de un particular, que alertaba de que un joven había sido atropellado por un tractor en una finca privada del lugar de Liñeiro, en la parroquia carballesa de Cances. Según indicaba, la víctima se encontraba inconsciente y atrapada bajo el vehículo.

Amplio dispositivo de auxilio

De inmediato, se solicitó la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que decidió movilizar el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela. Asimismo, se dio aviso a los Bomberos de Carballo, a la Policía Local, a la Guardia Civil y a los efectivos de Protección Civil.

Según la información facilitada por los equipos de emergencia desplazados al lugar, el accidente se produjo cuando el conductor del tractor agrícola descendió del vehículo sin haberlo inmovilizado debidamente. En ese momento, el tractor comenzó a desplazarse y acabó atropellando al propio conductor, que quedó atrapado bajo el vehículo.

A la llegada de los bomberos de Carballo, el joven ya había sido liberado con la ayuda de otro tractor que estaba trabajando en la zona. Posteriormente, fue atendido por el personal sanitario y evacuado en el helicóptero medicalizado, en estado conciente, al centro hospitalario de referencia.