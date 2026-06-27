Los 5 pueblos costeros de Galicia más baratos para comprar casa y olvidarse del alquiler frente al mar

Comprar una vivienda e incluso alquilarla es, cada vez más, un lujo accesible solo para unos pocos. Seis de cada diez personas tienen problemas para reunir unos ahorros que se adecúen a los presupuestos actuales del mercado inmobiliario, donde dar con una casa o un piso económicos es una rareza y, muchas veces, cuestión de pura suerte.

Lejos de los núcleos urbanos, sin embargo, y a no más de dos horas desde Santiago de Compostela, se pueden encontrar viviendas asequibles que cuentan con un plus del que carece la capital gallega. El mar, con su playa para tumbarse a disfrutar los días de verano, es el aliciente definitivo de los pueblos costeros más baratos para asentarse en Galicia en los que incluso es posible olvidarse para siempre del alquiler.

A Guarda, donde la historia se encuentra con el mar

Junto a la desembocadura del Miño, en la provincia de Pontevedra, se encuentra uno de los municipios más baratos para comprar una casa en España. Hablamos de la villa marinera de A Guarda, famosa por su potente patrimonio histórico y natural.

Uno de los paisajes de A Guarda, en Pontevedra. / A Guarda Turismo

Según indica el portal inmobiliario Idealista, el precio medio de venta durante mayo de 2026 -los últimos datos disponibles- es de 1.034 euros por metro cuadrado, solo un 4% más que en el mismo mes de 2025. El coste de los inmuebles se ha mantenido más o menos estable durante la última década en esta villa gallega, que cuenta con uno de los asentamientos castreños más importantes del noroeste del país: el del Monte Santa Trega.

Además del yacimiento arqueológico del siglo IV a. C. y del impresionante mirador que se abre hacia Portugal, este pueblo con casas baratas dispone también de cuatro playas fluviales distribuidas alrededor del Miño y rodeadas de pinares en los que refugiarse del calor cuando llega el buen tiempo. Mención especial merecen sus arenales marítimos, unidos por un Sendero Azul de más de 5 kilómetros, y su casco urbano con edificios medievales y casas indianas.

Cariño, una casa junto a acantilados

Profundamente ligado al mar y a la pesca, Cariño es una villa marinera a la que no le falta encanto. Está junto a Ortigueira y cuenta con las impresionantes rocas del Cabo Ortegal, situado a 3 kilómetros al norte de la villa, desde el que se observan unas impresionantes vistas al océano.

El concello de Cariño (A Coruña). / Cariño Turismo

El pueblo también se encuentra cerca de otros acantilados que quitan el aliento, como los de Vixía da Herbeira, que, con sus 615 metros de altura, son los más altos de la Europa continental. El municipio es, del mismo modo, un gran lugar para la observación de aves, ya que, según indica el Concello, "el 75% del territorio municipal cuenta con algún tipo de protección de tipo medioambiental".

En su casco urbano se encuentran varias callejuelas, playas de aguas tranquilas y casas de baja altura. Los precios de los inmuebles en mayo de 2026 se situaban, de media, en los 741 euros por metro cuadrado, con numerosas bajadas intermensuales a principios de año.

Ribadeo, la villa con una de las playas más bonitas de Galicia

Otro de los sitios de Galicia donde se puede comprar una vivienda a buen precio es Ribadeo. El coste promedio de los inmuebles en el municipio lucense es de 1.499 euros por metro cuadrado, lo que facilita hacerse con una vivienda en este enclave lleno de historia.

Vista aérea de Ribadeo. / Concello de Ribadeo

La zona antigua, de hecho, está declarada Bien de Interés Cultural. Sus numerosos pazos, sus casas indianas y sus yacimientos castreños son parte de la riqueza de esta villa, que conserva emblemáticos edificios como el santuario de las Virtudes, del siglo XIV o la capilla de Atalaia, del siglo XII.

Los espacios naturales tampoco se quedan atrás e incluyen una ría y un humedal con una gran variedad de flora y fauna, y la famosa playa de As Catedrais, una de las más destacadas de Galicia. Sus arcos esculpidos por el mar la convierten en uno de los puntos turísticos más visitados del concello de Ribadeo, que cuenta con 1.915 hectáreas de extensión catalogadas como Zona de Especial Protección para Aves.

Burela, un municipio hermanado con el Cantábrico

No hay que salir de la provincia de Lugo para dar con otro de los pueblos gallegos costeros cuyo precio por metro cuadrado es menor que la media española. En este caso, nos referimos a Burela, cuya historia se encuentra fuertemente ligada al mar.

El puerto de Burela. / Concello de Burela

El Cantábrico con el que ha convivido a lo largo de los siglos se puede observar desde cualquier punto del concello. En él, son famosas sus rutas geológicas, el Carreiro Azul que enlaza todo el litoral y su Bonito del Norte, que cuenta con su propia fiesta declarada de Interés Turístico Nacional.

Quien tiene la fortuna de vivir aquí puede, además, escoger entre sus numerosas playas para relajarse -como la de O Portelo, en pleno núcleo urbano-. El metro cuadrado también es asequible: 983 euros el pasado mes de mayo.

Viveiro, mucho más que música

Aunque una de las citas que lo han situado en el mapa es el Resurrection Fest, lo cierto es que el concello de Viveiro tiene mucho más que ofrecerle a las visitas. Por ejemplo, la Cova da Doncela, un hermoso túnel natural que se convierte en un mirador abierto al Cantábrico.

La playa de Area, en Viveiro. / Concello de Viveiro

Igual de impresionantes son las vistas desde San Roque, el Puente de la Misericordia -construido en la época de Enrique IV- y la Puerta de Carlos V, declarada Monumento Histórico Artístico Nacional. El municipio cuenta, asimismo, con varias playas como la de Area y la de Covas, situada junto al paseo marítimo.

En cuanto al precio de la vivienda, el mes pasado se situaba en los 1.176 euros por metro cuadrado.