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Retoman el juicio contra los allegados del industrial de Valga Andrés Quintá acusados de obligarle a retirar una denuncia

El fiscal pedirá este jueves dos años y nueve meses a dos hijos y un asesor por obstrucción a la justicia, por obligarle supuestamente a firmar una renuncia

También afrontan la pena de dieciocho meses de multa, con una cuota diaria de quince euros, y 1.200 euros en concepto de responsabilidad civil

Andrés Quintá posa en la parte trasera de una calesa en la que se desplazó a una celebración

Andrés Quintá posa en la parte trasera de una calesa en la que se desplazó a una celebración / INAKI ABELLA

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Marcos Manteiga Outeiro

Valga

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará el próximo jueves (10.00 horas) a tres allegados del industrial Andrés Quintá (fundador de Extrugasa en Valga y natural de Padrón) por obstrucción a la justicia, solicitando el fiscal (tras suspenderse el anterior juicio) la pena de dos años y nueve meses de prisión, otra pena de dieciocho meses de multa con una cuota diaria de quince euros, y 1.200 euros por responsabilidad civil.

Siempre según el fiscal, los hechos ocurrieron el 10 de abril del año 2025 cuando dos hijos y un exasesor del empresario sabedores de la existencia del procedimiento que se tramitaba en el Juzgado número 2 de Caldas de Reis y conociendo el deterioro cognitivo que padece el industrial, aprovechándose también de la confianza del mismo y puestos previamente de acuerdo, influyeron en su ánimo e insistieron hasta que lograron convencerle para que firmase un escrito de renuncia a las acciones penales que había emprendido, en las que Quintá denunciaba el intento de quitarle sus empresas.

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Certeza del Ministerio Público

Precisamente con este fin, el Ministerio Público cree que "los acusados le presionaron con su presencia utilizando además para ello sus relaciones personales y de confianza".

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