Retoman el juicio contra los allegados del industrial de Valga Andrés Quintá acusados de obligarle a retirar una denuncia
El fiscal pedirá este jueves dos años y nueve meses a dos hijos y un asesor por obstrucción a la justicia, por obligarle supuestamente a firmar una renuncia
También afrontan la pena de dieciocho meses de multa, con una cuota diaria de quince euros, y 1.200 euros en concepto de responsabilidad civil
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará el próximo jueves (10.00 horas) a tres allegados del industrial Andrés Quintá (fundador de Extrugasa en Valga y natural de Padrón) por obstrucción a la justicia, solicitando el fiscal (tras suspenderse el anterior juicio) la pena de dos años y nueve meses de prisión, otra pena de dieciocho meses de multa con una cuota diaria de quince euros, y 1.200 euros por responsabilidad civil.
Siempre según el fiscal, los hechos ocurrieron el 10 de abril del año 2025 cuando dos hijos y un exasesor del empresario sabedores de la existencia del procedimiento que se tramitaba en el Juzgado número 2 de Caldas de Reis y conociendo el deterioro cognitivo que padece el industrial, aprovechándose también de la confianza del mismo y puestos previamente de acuerdo, influyeron en su ánimo e insistieron hasta que lograron convencerle para que firmase un escrito de renuncia a las acciones penales que había emprendido, en las que Quintá denunciaba el intento de quitarle sus empresas.
Certeza del Ministerio Público
Precisamente con este fin, el Ministerio Público cree que "los acusados le presionaron con su presencia utilizando además para ello sus relaciones personales y de confianza".
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