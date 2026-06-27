La senda peatonal y ciclable desde Milladoiro a la Intermodal de Santiago entra en servicio en agosto

Agosto es el mes designado para poner en servicio la senda entre Milladoiro y la estación Intermodal de Santiago, tras el remate de los viaductos peatonales-ciclables y habilitación del sendero. Así se trasladó tras la visita de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, a las dos de las pasarelas incluidas en este itinerario, en el que se invierte un presupuesto de 6,8 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que canaliza el Gobierno central.

A través de Conxo y O Restollal

Esta senda es uno de los tramos en los que se divide el Eixo de Mobilidade Sostible que la Xunta desarrolla en Santiago, en el que ya están en servicio el tramo entre la Intermodal y San Caetano y el de acceso al Hospital Clínico. En concreto, con cerca de 6 kilómetros, arranca en Milladoiro y transcurre por el entorno de Conxo, el Hospital de Conxo, parques urbanos, la zona de Restollal y Pontepedriña, para finalizar en la Intermodal.

La conselleira aprovechaba para poner en valor que este nuevo itinerario transformará la movilidad sostenible y segura entre Ames y Santiago, al posibilitar los desplazamientos caminando o en bicicleta entre ambos concellos. “Calculamos que o treito en bicicleta pode levar 20 minutos -señalaba-- polo e, polo tanto suporá que unha parte moi importante da poboación poida mudar o vehículo pola bicicleta. Animo a todos aqueles que residan en Milladoiro e Santiago a facer este percorrido, cando estea finalizado”.

De 32 metros de longitud cada una

En concreto, la conselleira ha visitado dos de las tres pasarelas incluidasa lo largo del recorrido y que conforman, como ha destacado, algunas de las infraestructuras más singulares que conlleva la obra. Estos dos viaductos, ejecutados en madera de pino y de 32 metros de longitud cada uno, se sitúan en el ámbito del ramal de enlace entre la AG-56 y la SC-20, y cada una tiene una anchura de paso de 4 metros y 11 toneladas de peso. La tercera pasarela se sitúa en el entorno del antiguo túnel ferroviario y se ejecutó en acero, mide 21 metros y pesa 9 toneladas. Los pasos llegaron montados y se izaron con dos grúas para dejarlos colocados en un día.

La actuación incluye también mejoras a lo largo del recorrido, entre ellas la reordenación de calles, adaptación de zonas de paso, la integración con espacios verdes, además de alumbrado público y la instalación de mobiliario urbano. La conselleira ha incidido en que las obras de la senda entran ya en su recta final, pendiente de actuaciones como remates de la señalización, así como la instalación de barandillas o el acondicionamiento de una pista, entre otras.

Cortes con repercusión en la mayor urbe maiana

Hay que recordar que los cortes de tráfico de los pasados días 11 y 12 de marzo de cara a instalar la nueva pasarelapara la senda que unirá Milladoiro con la intermodal, entre la mayor urbe de Ames y A Rocha en Santiago, no provocaron grandes atascos... salvo, paradójicamente, en la rúa de Abaixo de la mayor urbe maiana, que sirve para subir hacia el polígono maiano, y la gran rotonda. Finalmente, por la tarde se reabrió a la circulación el ramal afectado, que obligaba a que el tráfico de la autopista AP-9 y la autovía de Brión atravesarán un cuello de botella con un carril, obligando a dirigirse hacia la localidad amesana.

Así, en Milladoiro sí que se registraron retenciones en hora punta, tal como pudo comprobar este diario, pese a que la obra para el nuevo trazado peatonal no cuenta ni con un solo metro cuadrado en Ames (hay que recordar que el Concello de Santiago termina a la altura de Muebles Compostela). Por la tarde, según confirmaban desde las cámaras de control de la Policía Local santiaguesa, la situación era completamente normal.

Sin embargo, en jornadas posteriores se volvían a reproducir los cortes, esta vez por la instalación de una cuneta de seguridad en el empalme de la autovía a Brión con la SC-20, en el entorno de A Rocha, por lo que la circulación volvió a complicarse, sobre todo para los residentes en Ames o quien pretendía cruzar la mayor urbe amesana.