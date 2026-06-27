Tensión en Fisterra: se abalanza con dos cuchillos contra la Guardia Civil y muerde a un agente

La Guardia Civil de Corcubión ha detenido a un vecino de Fisterra como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Los hechos se desencadenaron tras recibir un aviso en la Central Operativa de Servicios (COS) en el que varios vecinos alertaban de una fuerte discusión conyugal en el interior de una vivienda.

Al personarse en el lugar, la patrulla actuante pudo observar diversos enseres esparcidos en la vía pública exterior y escuchar gritos procedentes del interior del inmueble. Al llamar a la puerta con el fin de verificar la seguridad de los moradores, los agentes de la Guardia Civil fueron recibidos por un varón en un fuerte estado de agitación y agresividad, quien mostraba síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos de sustancias estupefacientes y alcohol.

Intentos de mediación infructuosos

El individuo presentaba restos de sangre en su cuerpo y portaba en la mano la hoja de un cuchillo sin mango, manifestando que su pareja ya había abandonado la vivienda. A pesar de los intentos de mediación de los agentes, el individuo accedió de nuevo al domicilio y salió blandiendo un cuchillo en cada mano y abalanzándose de forma directa y hostil contra los agentes.

Ante el riesgo inminente para la integridad física de los allí presentes, los guardias civiles procedieron a su reducción y posterior detención. Contaron "con la valiosa colaboración" de un agente que se encontraba fuera de servicio y que, al ser vecino del inmueble, intervino con celeridad para neutralizar la agresión.

Trasladados al hospital de Cee

Como consecuencia de la fuerte resistencia opuesta por el detenido durante el forcejeo, uno de los agentes sufrió una herida por mordedura en una pierna, motivo por lo que requirió traslado y asistencia sanitaria en el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee.

El detenido, que también presentaba lesiones leves derivadas de la reducción, fue evacuado en ambulancia al mismo centro hospitalario bajo custodia policial debido a su estado de alteración.

Las diligencias policiales instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Corcubión.