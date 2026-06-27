VIMIANZO
Veciños de Carnés e Cereixo reclaman o final da parcelaria tras 30 anos de trámites
O BNG informou aos afectados e vixiará que a Xunta cumpra e remate o proceso no primeiro semestre de 2027
O BNG de Vimianzo organizou unha charla informativa coa veciñanza afectada polo atraso na finalización do proceso administrativo da concentración parcelaria dos lugares de Carnés e Cereixo, que debe rematar coa entrega de títulos notariais definitivos aos propietarios e propietarias dos terreos.
Ao acto asistiron preto dun cento de persoas, e o deputado nacionalista Óscar Insua, e o portavoz municipal do BNG de Vimianzo, Benxamín Queiro, trasladaron aos afectados e afectadas as iniciativas impulsadas no Parlamento galego.
No mes de marzo deste ano, a raíz dunha pregunta do deputado Óscar Insua a directora xeral de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, "naquel momento sinalou que está previsto que o proceso conclúa no primeiro semestre de 2027".
Falta de persoal
Os nacionalistas aseguran que "existe un problema de falta de persoal para realizar os trámites pendentes, tal e como nos recoñeceron na delegación da Xunta, e o que teñen que facer é poñer máis, porque levan máis de 30 anos con esta parcelaria".
Avanzou que "desde o BNG seguiremos apoiando e traballando cos veciños e veciñas para esixir á Consellería de Medio Rural que poña todos os medios posibles para finalizar o proceso canto antes, e daremos seguimento a este problema para que a Xunta cumpra co novo prazo dado".
Pola súa banda, Benxamín Queiro manifestou que "é un despropósito o incumprimento do Partido Popular coa veciñanza de Vimianzo, neste caso de Carnés e Cereixo; a xente quere os títulos canto antes, e non poden enganalos ano tras ano".
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