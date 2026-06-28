Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Xacobeo 2027OrosoFiestas patronalesPirotecnia en GaliciaTerremoto Venezuela
instagram

Rompetiño: Festival de arte urbana do Porto do Son

Cartel de luxo con 22 artistas na décima edición do Rompetiño

A cantante Pili Pampín e o skater Danny León forman parte do programa do emblemático evento que combina concertos, deporte urbano e actividades para todos os públicos

O skater Danny León durante unha das súas espectaculares exhibicións

O skater Danny León durante unha das súas espectaculares exhibicións / CEDIDA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

O emblemático festival de arte urbana Rompetiño está este ano de aniversario. E, para festexar os seus dez anos de exitosa historia, a organización deseñou unha programación especial que combinará música, cultura urbana e actividades para todos os públicos. A cita terá lugar os vindeiros días 3, 4 e 5 de xullo no Porto do Son.

O Rompetiño, que conta co apoio da Axencia Turismo de Galicia, conmemorará por todo o alto o seu décimo aniversario consolidándose como o festival de música urbana máis lonxevo de Galicia. Baixo o lema Rompe X, o evento goza un ano máis do respaldo de Vibra Mahou, a plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, que impulsa experiencias cinco estrelas en torno ao directo. A deste ano promete ser a edición máis ambiciosa ata a data.

Entre as grandes novidades do Rompetiño 2026 destaca a actuación gratuíta da cantante Pili Pampín. A mítica artista galega chegará ao festival coa súa xira Cousiñas xustas, para ofrecer un concerto gratuíto que terá lugar o sábado 4 de xullo na fachada marítima do Porto do Son, dende as 23.00 horas ata a medianoite.

Outra das citas máis destacadas da fin de semana será a exhibición do mellor skater de España, Danny León, que aterrará no Rompetiño o domingo 5 de xullo para ofrecer unha demostración aberta ao público no skatepark do festival. A actividade será gratuíta e para todos os públicos, e dará comezo ás cinco e media da tarde.

No apartado musical, Rompetiño volverá reunir algunhas das figuras máis destacadas da escena urbana actual. O cartel estará encabezado por artistas como Disobey, Hoke, La Zowi, Gloosito, Sticky M.A. e L0rna, entre outros moitos nomes, ata completar un total de 22 artistas que formarán parte desta edición histórica.

Noticias relacionadas y más

Con este cartel, Rompetiño reafirma o seu papel como un dos eventos culturais e musicais de referencia en Galicia, convertendo unha vez máis O Porto do Son no epicentro da música urbana, o skate e a cultura xuvenil na primeira fin de semana de xullo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents