Rompetiño: Festival de arte urbana do Porto do Son
Cartel de luxo con 22 artistas na décima edición do Rompetiño
A cantante Pili Pampín e o skater Danny León forman parte do programa do emblemático evento que combina concertos, deporte urbano e actividades para todos os públicos
Redacción
O emblemático festival de arte urbana Rompetiño está este ano de aniversario. E, para festexar os seus dez anos de exitosa historia, a organización deseñou unha programación especial que combinará música, cultura urbana e actividades para todos os públicos. A cita terá lugar os vindeiros días 3, 4 e 5 de xullo no Porto do Son.
O Rompetiño, que conta co apoio da Axencia Turismo de Galicia, conmemorará por todo o alto o seu décimo aniversario consolidándose como o festival de música urbana máis lonxevo de Galicia. Baixo o lema Rompe X, o evento goza un ano máis do respaldo de Vibra Mahou, a plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, que impulsa experiencias cinco estrelas en torno ao directo. A deste ano promete ser a edición máis ambiciosa ata a data.
Entre as grandes novidades do Rompetiño 2026 destaca a actuación gratuíta da cantante Pili Pampín. A mítica artista galega chegará ao festival coa súa xira Cousiñas xustas, para ofrecer un concerto gratuíto que terá lugar o sábado 4 de xullo na fachada marítima do Porto do Son, dende as 23.00 horas ata a medianoite.
Outra das citas máis destacadas da fin de semana será a exhibición do mellor skater de España, Danny León, que aterrará no Rompetiño o domingo 5 de xullo para ofrecer unha demostración aberta ao público no skatepark do festival. A actividade será gratuíta e para todos os públicos, e dará comezo ás cinco e media da tarde.
No apartado musical, Rompetiño volverá reunir algunhas das figuras máis destacadas da escena urbana actual. O cartel estará encabezado por artistas como Disobey, Hoke, La Zowi, Gloosito, Sticky M.A. e L0rna, entre outros moitos nomes, ata completar un total de 22 artistas que formarán parte desta edición histórica.
Con este cartel, Rompetiño reafirma o seu papel como un dos eventos culturais e musicais de referencia en Galicia, convertendo unha vez máis O Porto do Son no epicentro da música urbana, o skate e a cultura xuvenil na primeira fin de semana de xullo.
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