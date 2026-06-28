Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Xacobeo 2027OrosoFiestas patronalesPirotecnia en GaliciaTerremoto Venezuela
instagram

ACTO EN ZAS

Catro proxectos de emprendedores da Costa da Morte competirán na fase nacional de Tierra de Oportunidades

A convocatoria do GDR premiou propostas de Carnota, Coristanco, Vimianzo e Mazaricos.

O presidente do GDR, Manuel Muíño, cuarto esquerda, cos premiados.

O presidente do GDR, Manuel Muíño, cuarto esquerda, cos premiados. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

Zas

O Grupo de Desenvolvemento Rural Costa da Morte e CaixaBank entregaron os premios da convocatoria de emprendemento rural Tierra de Oportunidades, nun acto celebrado en Baio (Zas) e que xuntou unhas 40 persoas, entre representantes das entidades e promotores premiados, socios e directivos do GDR.

Os proxectos premiados foron os de Lyra (Resurgo, S.L.), de Carnota, unha startup tecnolóxica que desenvolve produtos dixitais baseados en intelixencia artificial e que aposta por achegar a innovación ao medio rural; o Centro de Día Nicoli, de Coristanco, dedicado á atención de persoas maiores e dependentes e que destaca polo seu impacto social e pola creación de emprego na comarca; Ana Trasariz (Ana María Antelo Quintáns), de Baíñas (Vimianzo), unha marca artesanal sostible que fusiona o deseño contemporáneo coa tradición téxtil galega, promovendo a identidade local e a produción responsable; e Air Fervenza, de Mazaricos, un aloxamento turístico singular que ofrece experiencias vinculadas á natureza e ao territorio, distinguido pola súa viabilidade e sustentabilidade.

Innovación, xeración de emprego e desenvolvemento territorial

Estes galardóns recoñecen iniciativas emprendedoras que destacan pola súa capacidade de innovación, xeración de emprego e contribución ao desenvolvemento do territorio rural. Cada un dos proxectos recibiu unha axuda económica de 1.000 euros e participará na fase nacional do programa Tierra de Oportunidades de CaixaBank.

Durante o acto, púxose de manifesto a importancia de apoiar o emprendemento como ferramenta para dinamizar o rural, fixar poboación e crear novas oportunidades de futuro.

Formación, mentorías e novas oportunidades

Tras esta fase comarcal, as catro iniciativas incorporaranse ao concurso formativo El reto de Tierra de Oportunidades, no que participarán máis de 220 emprendedores de todo o Estado. A través deste programa, organizado en colaboración coa empresa social Rural Talent, recibirán formación, mentorías e novas oportunidades para impulsar os seus proxectos e aumentar a súa visibilidade.

Noticias relacionadas y más

A xornada concluíu cunha degustación de pinchos, nun espazo pensado para fomentar o encontro, o diálogo e o intercambio de experiencias entre os participantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents