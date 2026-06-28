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CULTURA

Dez anos de música e mar: o Fisterra Experience pecha unha edición para a historia

O concerto de Gran Bazar e a jam session no Semáforo despediron un festival de referencia da Costa da Morte

Sesión de 'jam sesión' no Semáforo de Fisterra.

Sesión de 'jam sesión' no Semáforo de Fisterra. / Javier González Sobrado

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José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

O Fisterra Experience celebrou por todo o alto o seu décimo aniversario. Co blues como esencia e coa fusión con diversos estilos musicais como nota distintiva desta edición, o festival volveu a poñer luz e ritmo nunha das vilas máis máxicas de Galicia.

Un dos concertos celebrados o sábado en Fisterra.

Un dos concertos celebrados o sábado en Fisterra. / Javier González Sobrado

Ao longo de tres intensas xornadas, o festival ofreceu unha programación ambiciosa e diversa que combinou o talento galego con figuras de renome nacional e internacional. O público puido gozar das propostas de artistas da terra como Catuxa Salom, Caamaño & Ameixeiras, Adhara & Ritman ou Kike Varela, que compartiron cartel co recoñecido músico nacional Depedro e coa proxección internacional de Haylen.

Experiencias singulares: música a bordo e poesía

Máis alá do escenario principal, o Fisterra Experience volveu apostar por formatos singulares que fusionan a música coa paisaxe atlántica. Foi o caso de Música a Bordo —desenvolvido en colaboración con Cruceros Fisterra—, que levou as notas de Mr. Cool, Marcos Coll e Javier Turnes a navegar directamente sobre as augas do Atlántico.

Outro dos fitos desta edición foi a presentación no Bela Fisterra de Ronsel, o novo disco do prestixioso harmoniquista Marcos Coll, nun emotivo acto que contou coa complicidade da poeta Rosalía Fernández Rial.

Broche de ouro no Semáforo

O peche a tres días inesquecibles de música nunha contorna idílica tivo lugar este domingo. O broche de ouro púxoo o concerto de Gran Bazar e unha vibrante jam session a cargo de Javier Turnes, Marcos Coll & The Centolo Cousins no emblemático Semáforo de Fisterra, despedindo o décimo aniversario coa calidade musical e paisaxística que caracteriza o festival.

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O festival, producido por Nordesía, conta co apoio da Xunta de Galicia a través da Axencia Turismo de Galicia, no marco dos Concertos do Xacobeo.

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