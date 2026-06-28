CULTURA
Dez anos de música e mar: o Fisterra Experience pecha unha edición para a historia
O concerto de Gran Bazar e a jam session no Semáforo despediron un festival de referencia da Costa da Morte
O Fisterra Experience celebrou por todo o alto o seu décimo aniversario. Co blues como esencia e coa fusión con diversos estilos musicais como nota distintiva desta edición, o festival volveu a poñer luz e ritmo nunha das vilas máis máxicas de Galicia.
Ao longo de tres intensas xornadas, o festival ofreceu unha programación ambiciosa e diversa que combinou o talento galego con figuras de renome nacional e internacional. O público puido gozar das propostas de artistas da terra como Catuxa Salom, Caamaño & Ameixeiras, Adhara & Ritman ou Kike Varela, que compartiron cartel co recoñecido músico nacional Depedro e coa proxección internacional de Haylen.
Experiencias singulares: música a bordo e poesía
Máis alá do escenario principal, o Fisterra Experience volveu apostar por formatos singulares que fusionan a música coa paisaxe atlántica. Foi o caso de Música a Bordo —desenvolvido en colaboración con Cruceros Fisterra—, que levou as notas de Mr. Cool, Marcos Coll e Javier Turnes a navegar directamente sobre as augas do Atlántico.
Outro dos fitos desta edición foi a presentación no Bela Fisterra de Ronsel, o novo disco do prestixioso harmoniquista Marcos Coll, nun emotivo acto que contou coa complicidade da poeta Rosalía Fernández Rial.
Broche de ouro no Semáforo
O peche a tres días inesquecibles de música nunha contorna idílica tivo lugar este domingo. O broche de ouro púxoo o concerto de Gran Bazar e unha vibrante jam session a cargo de Javier Turnes, Marcos Coll & The Centolo Cousins no emblemático Semáforo de Fisterra, despedindo o décimo aniversario coa calidade musical e paisaxística que caracteriza o festival.
O festival, producido por Nordesía, conta co apoio da Xunta de Galicia a través da Axencia Turismo de Galicia, no marco dos Concertos do Xacobeo.
- Una compostelana licenciada en la USC, nueva presentadora del programa 'La Hora de La 1'
- La senda peatonal y ciclable desde Milladoiro a la Intermodal de Santiago entra en servicio en agosto
- Galicia arrasa en Netflix: esta serie creada por un noiés se cuela entre las diez más vistas del mundo
- Desarticulado un clan criminal que robaba en el aeropuerto de Santiago para abastecer el mercado ilegal en Reino Unido
- Un Policía Nacional fuera de servicio reanima y salva la vida a una persona en Santiago tras ver como se desplomaba en la avenida Rodríguez de Viguri
- Muere María Teresa Rodríguez Mayer, propietaria de la histórica Azabachería Rod Mayer en Santiago
- Artesanía, animación y fuego de dragones entre los noventa puestos de la Feira Medieval de Padrón
- Los 5 pueblos costeros de Galicia más baratos para comprar casa y olvidarse del alquiler frente al mar