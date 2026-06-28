Así es el faro más original de Galicia: hecho para reflejar el sol, de 9 metros y con vistas sobre la ría

Si Galicia tiene algo que uno puede visitar hasta hartarse, eso son los faros. Según indica la Xunta, la comunidad cuenta con 2.555 kilómetros de litoral, una cifra que la convierte en la costa más larga de España y que la ha llenado, por pura necesidad, de estas enormes lámparas marítimas.

Existe, de hecho, un sendero que recorre varios de ellos -el conocido como Camiño dos Faros-, y también alguno especialmente curioso que, a pesar de no ser estrictamente una linterna costera, recibe ese nombre. Le ocurre a la Torre do Monte do Faro de Brantuas, pero también a uno de los miradores más peculiares de Galicia, que no emite luz y, sin embargo, brilla cuando el sol lo hace.

Hablamos del Faro das Lúas, una construcción ubicada en los alrededores del Monte Lobeira (Vilanova de Arousa), a apenas 40 minutos de Santiago, que destaca por la belleza de sus vistas y su curioso funcionamiento. Y es que, a diferencia de los faros convencionales, este torreón de piedra de 9 metros de altura no cuenta con ningún dispositivo que proyecte luz.

En su lugar, está coronado por tres hermosas lunas metálicas que, como hace el propio satélite, reflejan el brillo solar y emiten destellos. El enclave también permite asomarse a la Ría de Arousa y dispone de un práctico camino en las proximidades para hacer senderismo y pasar un agradable día en la naturaleza.

El Faro das Lúas, en Vilanova de Arousa. / Iñaki Abella Diéguez

El Faro das Lúas, las lunas metálicas que brillan sobre la comarca de O Salnés

El Faro das Lúas es una obra de mampostería situada en un montículo de cerca de 200 metros de altura muy cercano al de Lobeira. Su forma es similar a la de un faro, aunque su papel es más el de un mirador y el de una pieza artística.

Con ese fin creó el escultor Manolo Chazo las tres lunas que decoran su cumbre, hechas con un acero inoxidable que refleja la luz solar cuando el astro rey refulge con fuerza. En esas ocasiones, actúa como una especie de linterna diurna, provocando un centelleante juego sobre la comarca de O Salnés.

Una buena parte de ella se puede observar desde su cima, que cuenta con un balcón que casi alcanza los satélites menguantes y crecientes de la parte superior de la torre. Allí, los visitantes disfrutan de una nítida visión de la ría, pero también de Vilanova, la Illa de Arousa y A Toxa y el vecino Monte Lobeira.

Cambados y el valle del Umia están asimismo al alcance de los ojos desde esta atalaya, que es, para algunos, uno de los miradores más bonitos de Galicia. Sus destellos pueden verse a varios kilómetros de distancia y desde distintos puntos de O Salnés en función de la posición del sol y la hora del día.

Cómo llegar al Faro das Lúas

Para llegar a este mirador único de Pontevedra se puede partir de la Iglesia Parroquial de András. Se debe caminar unos metros por la carretera y desviarse a la derecha por una pista forestal hasta alcanzar esta joya de la arquitectura gallega. El entorno está bien señalizado, por lo que el peligro de perderse es bastante bajo y hay una pequeña zona recreativa.

Si se continúa un poco más allá de este faro por la pista forestal, el camino lleva hasta el Monte Lobeira, que se encuentra a 292 metros de altitud. Es especialmente recomendable acercarse si uno es amante de las buenas vistas, puesto que en él existe un nuevo mirador que regala una magnífica panorámica de la isla de Ons, O Grove y, a veces, la sierra de O Barbanza y el valle de O Salnés.

Además de las vistas, este montículo es un lugar en el que se respira la historia. En su cumbre, se descubrieron restos de una antigua muralla y un gran aljibe que alimentaba a una fortaleza.