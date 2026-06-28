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CULTURA

Fisterra Experience arrinca con forza e leva a música ata o mar

O festival remata hoxe no Semáforo de Fisterra cunha maratón musical e unha jam session

Actuación de Caamaño &amp; Ameixeiras na xornada inaugural do Fisterra Experience.

Actuación de Caamaño & Ameixeiras na xornada inaugural do Fisterra Experience. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

Un comezo "inmellorable". Así define a organización o arranque do festival Fisterra Experience, que fixo vibrar o venres a veciños e visitantes coas actuacións de Adhara & Ritman, Caamaño & Ameixeiras e Kike Varela. O festival conta co apoio da Xunta de Galicia a través da Axencia Turismo de Galicia, no marco dos Concertos do Xacobeo.

E o sábado comezou tamén con moito ritmo. Ademais de xogos populares para toda a familia, a música comezou a soar cos concertos de Marcos Coll e Javier Turnes. A gastronomía tamén foi protagonista. Noela Torres e Brais Pichel prepararon tapas de autor para os asistentes, que puideron degustalas ao ritmo da música de DJ Panko.

Pola tarde a música deu o salto ao mar para poder gozar dunha experiencia única. Mr. Cool amenizou unha travesía pola ría a bordo dunha das embarcacións de Cruceros Fisterra. Avanzada a tarde chegou o recital poético de Rosalía Fernández Rial e a presentación de Ronsel.

Pola noite chegou a actuación estelar de Depedro, que compartiu a súa mestura de folk e música de raíz co público, acompañado polos éxitos de Catuxa Salom, Haylen e DJ Panko.

O festival remata hoxe no Semáforo de Fisterra. A partir das 13.00 horas comezará unha maratón musical cos ritmos de Gran Bazar e unha intensa jam session da man de Marcos Coll, Javier Turnes e The Centolo Cousins.

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O festival, producido por Nordesía, conta co patrocinio de Galicia Calidade, Xacobeo 27, Concertos do Xacobeo e Estrella Galicia, e a colaboración de Oliver Moure, Bela Fisterra Hotel e Semáforo Fisterra | Hotel & Restaurante.

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