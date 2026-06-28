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RECOÑECEMENTO

Marcial Mouzo, fillo predilecto de Camariñas: “Levarei este día gravado para sempre na memoria e no corazón”

A alcaldesa destacou o seu labor como embaixador da Costa da Morte durante máis de 40 anos na radio

Marcial Mouzo, xunto á alcaldesa, cos asistentes ao pleno en Camariñas.

Marcial Mouzo, xunto á alcaldesa, cos asistentes ao pleno en Camariñas. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Camariñas

Marcial Mouzo Vidal xa é fillo predilecto do Concello de Camariñas. Unha distinción que lle foi concedida este sábado, por unanimidade, pola Corporación local nun pleno extraordinario, recoñecendo así "os méritos excepcionais e os servizos de singular transcendencia prestados ao municipio e aos seus veciños".

Marcial Mouzo coa alcaldesa e os concelleiros do goberno local.

Marcial Mouzo coa alcaldesa e membros do goberno local. / Cedida

Nado en Camariñas no ano 1961, Marcial Mouzo xubilouse recentemente pechando unha brillante etapa logo de 41 anos de traxectoria nos micrófonos da Radio Galega. Dende 1996, o comunicador estivo á fronte de Pensando en ti, o exitoso programa das madrugadas co que fixo compañía a panadeiros, transportistas, mariñeiros, xente da diáspora e a tantas persoas nas horas máis silenciosas do día.

Malia desenvolver o seu traballo fóra da vila, Mouzo exerceu sempre como un auténtico embaixador de Camariñas, fortalecendo a proxección de toda a Costa da Morte e levando o nome do seu pobo natal por toda Galicia.

Unha homenaxe á súa calidade humana e ao seu labor identitario

A alcaldesa, Sandra Insua, pronunciou un emotivo discurso no que se dirixiu directamente ao homenaxeado para transmitirlle o agarimo de toda a veciñanza. "Hoxe é un día deses que quedan marcados na historia da nosa vila. Un día no que a corporación municipal e todo o pobo de Camariñas se xuntan para facer xustiza", afirmou.

Insua quixo poñer en valor que esta distinción vai máis alá dos seus fitos laborais. "Este recoñecemento non é só pola túa brillante traxectoria profesional, senón polo teu gran labor de difusión dos nosos valores, da nosa cultura e, por riba de todo, da nosa identidade como camariñáns", sinalou.

A alcaldesa lembrou a fonda pegada social que o xornalista deixou nos seus oíntes tras corenta anos na radio. "Fixeches das nosas madrugadas algo menos solitarias. Creaches unha verdadeira familia arredor das ondas da radio", subliñou.

A rexedora tamén lle agradeceu a súa lealdade inquebrantable ás súas raíces. "Fuches, e es, o noso mellor embaixador. Levas o nome do noso pobo por toda Galicia e levas, tamén, a nosa querida Costa da Morte no corazón e nas túas palabras", concluíu.

Mouzo: "Aquí aprendín o valor da xente que non se rende"

Visiblemente emocionado, Marcial Mouzo asegurou que esta distinción "é unha honra que me supera, que me emociona e que me obriga a mirar atrás para recoñecer que todo o que fun capaz de facer na miña vida naceu xusto aquí, neste marabilloso recuncho da Costa da Morte, onde o mundo se chama Camariñas".

"Aquí aprendín o valor da xente que non se rende, a que se ergue cada día fronte ao vento e o mar", engadiu. Aprendeu tamén, dixo, "que a palabra vale máis que un contrato e que a solidariedade non é só un xesto, senón unha forma de compartir a vida".

O título de Fillo Predilecto, subliñou, "é ademais un recordatorio para seguir representando con orgullo o nome de Camariñas. Levarei este día gravado para sempre na memoria e no meu corazón".

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Lembranza de Xosé Luís Blanco Campaña

Marcial Mouzo quixo tamén lembrarse do que foi o primeiro Fillo Predilecto de Camariñas: Xosé Luís Blanco Campaña, "que está atravesando un momento delicado de saúde". Con el, afirmou, "empecei na radio e a el lle debo o que logo conseguín a base de esforzo e superación para chegar ao máis lonxe que puiden no difícil mundo da comunicación audiovisual. Este premio leva tamén o seu nome", concluíu.

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