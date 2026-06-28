Reclaman sistemas de climatización en el centro de salud de Ordes y la Escola de Educación Infantil do Milladoiro
El PSdeG reclama a la Xunta la instalación urgente debido a las quejas por más de 35 grados en el dispensario
Desde el Concello de Ames pedirán permisos para mejorar la temperatura en la escuela infantil de la mayor urbe
El PSdeG registró en el Parlamento de Galicia una iniciativa para reclamar a la Xunta la instalación urgente de un sistema de climatización en el Centro de Salud de Ordes, después de las reiteradas protestas trasladadas por profesionales y personas usuarias por las elevadas temperaturas que se registran en las instalaciones. A su vez, desde el PSOE de Ames ya se comprometieron a pedir los permisos para hacer lo propio en la Escola Educación Infantil do Milladoiro, tras las quejas del comité de empresa.
Colectivos vulnerables
La portavoz socialista en Ordes, Noelia Rivadas, denuncia que "no interior da instalación estanse rexistrando temperaturas moi elevadas que chegan a roldar os 35 graos, debido a que o edificio non dispón de aire acondicionado nin conta con sistemas adecuados de protección fronte ás altas temperaturas". Además, recuerda que entre los pacientes atendidos hay "nenos e nenas, persoas maiores e pacientes con problemas crónicos de saúde, colectivos especialmente vulnerables ás altas temperaturas"
Por su parte, el diputado socialista Aitor Bouza denuncia que la ausencia de un sistema de aire acondicionado en el Centro de Salud de Ordes dificulta la prestación de una atención sanitaria en condiciones adecuadas durante los episodios de calor extrema.bLos socialistas explican que los centros sanitarios deben garantizar unas condiciones ambientales adecuadas para ofrecer una asistencia sanitaria de calidad y preservar la seguridad y el bienestar tanto de las personas usuarias como de los profesionales. Además, subrayan que los episodios de calor extrema son cada vez más frecuentes como consecuencia del cambio climático, por lo que resulta imprescindible adaptar las infraestructuras sanitarias a esta nueva realidad.
Celeridad
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Socialista insta a la Xunta de Galicia a dotar al citado dispensario de un sistema de climatización adecuado mediante la instalación de aire acondicionado y a ejecutar con carácter urgente las actuaciones necesarias para que este sistema esté operativo en el menor plazo posible.
Paralelamente, los socialistas preguntarán al Gobierno gallego si tiene constancia de las quejas por las altas temperaturas en el interior del centro, si considera aceptable que una infraestructura sanitaria funcione sin aire acondicionado durante los episodios de calor y qué medidas tiene previsto adoptar, así como si habrá una partida presupuestaria específica para acometer esta actuación. "É urxente que a Xunta de Galicia e, en concreto, a Consellería de Sanidade adopten medidas inmediatas para garantir unhas condicións adecuadas tanto para os profesionais como para a cidadanía", concluye Rivadas.
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