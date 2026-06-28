Ordes saca pecho de un presupuesto que se dispara un 27,3 por ciento con 7 millones de remanente de Tesorería

El PP de Ordes sacó en solitario, con el voto en contra del BNG y la abstención del PSOE, los presupuestos municipales del Concello para el ejercicio 2026 por 17.283.620 millones de euros, un 27,22 % más que el año anterior. Este aumento se debe, según el regidor José Luis Martínez, a la "boa situación económica" del Ayuntamiento, que acumula superávit y un remanente de tesorería cercano a los siete millones de euros. Por su parte, el BNG lamentó “que o goberno municipal teña mais interese nas festas e festexos que en mellorar a vida diaria da veciñanza”, con casi 400.000 euros para ello.

En cuanto al incremento de los ingresos, los populares se basan en una mayor participación en los tributos del Estado, el aumento de la actividad urbanística tras la aprobación del PXOM, licencias para un LIdl y Eorski, la actualización de la tasa de recogida de residuos, nuevos ingresos del cementerio municipal y un mayor volumen de subvenciones de la Xunta y la Diputación.

Coincidencia en aportaciones

Paradójicamente, a estas circustancias también aludieron los nacionalistas, coincidiendo que "a razón de que Ordes dispoña dun presuposto de 17 millóns de euros non radica en ningunha variña máxica do alcalde, resúmese nunha maior recadación pola taxa do lixo, a venda da parcela do antigo karting, unha liquidación pendente da bonificación da AP-9 e nunha maior achega de outras administracións públicas, destacando a da Deputación da Coruña”.

Lastre del Estado

En cuanto al retraso en la aprobación de las partidas, el ejecutivo local lo achaca a la falta de Presupuestos Generales del Estado y la incertidumbre sobre la financiación local, además de la escasez de personal municipal. Finalmente, un real decreto permitió flexibilizar las reglas fiscales, evitando la aprobación de un plan económico-financiero y permitiendo destinar el superávit a inversiones sostenibles. Además, Martínez Sanjurjo quiso dejar claro que "el presupuesto total, incluyendo incorporaciones de remanentes, alcanza una cifra histórica de 21,84 millones de euros. Aumentan los gastos de personal por la actualización de la plantilla y las retribuciones, se avanza en la regularización de contratos de servicios y suministros, y se mantiene el apoyo a asociaciones deportivas, culturales, educativas y comerciales mediante subvenciones."

Inversiones previstas

En concreto, las inversiones previstas superan los 4,95 millones de euros y se centran en la mejora de infraestructuras, abastecimiento y saneamiento, instalaciones deportivas, movilidad eléctrica, equipamientos públicos y actuaciones en distintas parroquias. Además, el Ayuntamiento no recurrirá a nuevo endeudamiento, y continuará reduciendo su deuda. En cuanto al citado incremento de gastos del personal, un 13,26 %, Martínez Sanjurjo lo achaca a la aprobación de la RPT en diciembre.

Y entre las nuevas obras, el PP puso sobre la mesa que, aparte de aprobar en solitario el POS, se incluyen actuaciones en las redes de abastecimiento y saneamiento del plan Hurbe; la reforma de los vestuarios de la ciudad deportiva de Vista Alegre; adquisición de una miniexcavadora y un remolque; instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos con cargo al programa MOVES III en las inmediaciones del ayuntamiento y del parque municipal; mejora del local social de Adrán; numeración digital del término municipal, como fase previa a la señalización integral de los lugares; implantación de una sala de lectura anexa a la biblioteca; y adecuación interior del edificio principal de A Estación.