Oroso: el único municipio gallego con más nacimientos que óbitos seguido de Negueira de Muñiz y Vilariño de Conso

Tres bebés nacidos en 2025 es la cifra que eleva al Concello de Oroso, limítrofe con Santiago e integrado en la comarca ordense, como el único municipio gallego con más nacimientos que defunciones el pasado año. Esta circunstancia lo sitúa con un saldo vegetativo positivo de más tres, seguido de cerca de Ames, con menos tres (hubo tres fallecimientos más que natalicios), pese a rozar los 34.000 vecinos ya. ¿La fórmula? pues según el regidor Alex Doval, situación, servicios y especial atención a la infancia y a los mayores.

Comarca y resto del país

Continuando con el conjunto de la comarca, y aparte de Oroso (50 entierros y 53 bautizos) y Ames (203 muertes frente a 200 nacimientos), constan Valga, con -14 (48 defunciones frente a 35 nuevos bebés), y Negreira, con -16 (75 fallecidos y 59 recién llegados al mundo). El podio gallego, sin embargo, lo completan Negueira de Muñiz, donde el saldo fue cero (hubo el mismo número de óbitos que de natalicios, 1 y 1 respectivamente) y Vilariño de Conso, con -1 (4 muertos vs 3 nacimientos), siguiéndoles a corta distancia Xunqueira de Espadanedo, con -3 (8 defunciones y 5 natalicios), y San Cibrao das Viñas, con cuatro sepelios más que bautizos.

"Somos el único municipio de Galicia con saldo vegetativo positivo, más nacimientos que defunciones", se congratulaba el regidor popular orosano, municipio que está cerca ya de los 8.000 vecinos. y lo explica de la siguiente forma: "Yo creo que estas son tres cuestiones fundamentales: primero, porque es un municipio de futuro, porque estamos estratégicamente muy bien situados, y tenemos todos los servicios que puede tener una persona que viva en una ciudad" pero, además, destaca la relevancia de tener las cosas claras: "Desde el grupo de gobierno, lo más importante, siempre lo digo, son los niños y los mayores".

Conciliación única en el entorno

Precisamente para os más pequeños de la casa han diseñado "un programa de conciliación que no creo que otros ayuntamientos de la zona que puede decir que tenga uno tan completo como el nuestro. Son más de 11 campamentos, ahora para los meses de verano, pero también a lo largo del curso".

Al hilo, y a modo de ejemplo, el mandatario orosano señala que en la última gala del deporte "participaron entre 600 y 700 niños, poniéndolos en el centro de lo que es el gobierno", una cantidad que ronda el 9 por ciento del censo municipal. Pero Doval cree igualmente que son importantes "las obras, porque también pueden orientarse a los chavales, como en la remodelación de la plaza Isaac Díaz Pardo que, al final es un espacio libre, súper abierto, donde los niños se vienen por la tarde, para patinar y jugar". Pero tampoco se olvida de los jóvenes, "tras arreglase la Casa da Xuventude, un sitio para poder estar, para poder organizar actividades".

"En definitiva, pues es verdad que ayudamos en la medida de lo posible, pero también económicamente: tenemos una ayuda a natalidad de 350 euros por niño. Y aunque lógicamente nadie vaya a tener un hijo ni va a poder vivir de esos ahorros, no deja de ser, pues eso, un impulso más a la natalidad", concluye el alcalde.

Datos del IGE

Desde el Instituto Galego de Estatística explican que, siempre con los datos provisionales de 2025, "os nacementos soben por primeira vez dende 2009 e acadan os 13.556, un 1,54% por riba dos 13.350 acontecidos no ano 2024", al tiempo que las defunciones "ascenderon a 33.456, un 2,16% máis que no ano anterior. Máis de dous terzos das defuncións, 22.504, corresponden a persoas de 80 e máis anos". Hay que recordar que Galicia rexistra un saldo vegetativo negativo de –19.900 persoas, "consecuencia dun menor número de nacementos que de defuncións", con la citada excepción de Oroso. Asimismo, se formalizaron 9.714 matrimonios, un 5,66 % más el año anterior.

Paralelamente a Oroso, Ames ha pasado por ser uno de los baluartes en crecimiento poblacional en las últimas décadas, pese a que en esta ocasión aún no ha logrado el saldo vegetativo positivo. Su regidor, el socialista Blas García, se congratulaba por ser un "referente demográfico en Galicia, un Concello que ano tras ano segue medrando", y tiene la intención de continuar implementando sus esfuerzos "a diario", de cara a seguir siendo "un municipio de servizos e por podelos prestar cun alto grao de calidade. É o factor determinante que nos fai medrar e duplicar a nosa poboación dende o ano 2000". En este caso maiano, la llegada de latinoamericanos, con una evidente presencia de venezolanos y colombianos, sigue siendo un pilar del alza, pero también el asentamiento de personas nacidas en Santiago, donde tienen más dificultades para alquilar o comprar vivienda, e incluso de norteafricanos, colectivo que parece estar distribuyéndose desde Negreira hacia Costa da Morte moviéndose por el bajo precio de los alquileres.