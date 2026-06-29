La gala de Escena Galega honrará en Ames trayectorias y proyectos como el de Teatro de Ningures o Salvador Forján

La asociación Escena Galega celebrará el próximo martes, 30 de junio, la gala de entrega de los IV Recoñecementos de Escena Galega das Artes Escénicas en el Pazo da Peregrina de Ames a partir de las 22.00 horas, en una cita concebida como una fiesta de verano con aperitivo y música. Y entre los reconocimientos, se nombrará socio de honor a la compañía Teatro de Ningures.

Lista completa

La lista de reconocimientos de Escena Galega se completa con el de la trayectoria Toda unha vida a sachar para Salvador Forján (encargado de estructuras escénicas de la Agadic y técnico residente del Salón Teatro) y Moisés González (técnico del Teatro Principal de Santiago de Compostela); el de la trayectoria Marcho, que teño que marchar para Luciano Fernández (director técnico del Padroado da Cultura del Concello de Narón); reconocimiento Ás que resisten tecendo novas realidades para Colectivo RPM; otro galardón titulado As bravas tenaces do sur para la Sala Ártika de Vigo; y reconocimiento A quen traballa arreo e sempre está, chova ou ventee para Carlos Lorenzo, técnico de cultura del Concello de Carral.

Presentación local

El evento estará presentado por la vecina de Ames Marta Alonso Tejada, socia de la entidad, que además ofrecerá una sesión musical como DJ. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de Agadic, y del Concello. Al acto asistirán distintas autoridades, entre ellas Jacobo Sutil, director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Agadic; Blas García, alcalde de Ames, acompañado de miembros de la Corporación municipal; y Marián Ferreiro, alcaldesa de Narón.

Estos reconocimientos, creados en 2023, nacen con la voluntad de distinguir de forma no competitiva a profesionales, entidades, espacios e iniciativas vinculadas a las artes escénicas gallegas, poniendo en valor trayectorias y proyectos que contribuyen al desarrollo del sector. Cada edición se decide mediante una comisión formada por representantes de Escena Galega y agentes externos, manteniendo la filosofía de reconocer sin categorías rígidas y con especial atención a la Socia de Honra y a las trayectorias profesionales. La edición de 2026 destaca además por su dispersión geográfica, con reconocimientos que abarcan proyectos y profesionales de A Coruña, Santiago de Compostela, Narón, Carral, Cangas y Vigo.