El Concello de Ames facilita ensayos a quince grupos musicales en A Factoría y abre plazo de renovación
Las formaciones musicales actuales podrán reservar su espacio del 1 al 15 de julio
El horario para actuar se extiende toda la semana desde las 10.00 a las 22.00 horas
El departamento de Mocidade del Concello de Ames pone a disposición de los grupos musicales del municipio A Factoría. Se trata de un equipamiento municipal que tiene el objetivo de facilitar un espacio para el ensayo musical de la ciudadanía del municipio, fomentar la práctica de la juventud de Ames y contribuir a una mayor formación musical y técnica de los grupos que hacen uso de este equipamiento. En la actualidad, 15 formaciones de muy diversas composiciones y estilos utilizan esta instalación para sus ensayos semanales.
La concejala de Mocidade, Beatriz Martínez, explica que “A Factoría vai medrando con novos grupos musicais que fan uso destas instalacións para ensaiar. É importante que a mocidade de Ames dispoña deste local non so para facer música, senón porque tamén serve de lugar de encontro e reunión para as nosas mozas e mozos”.
Uso de instalaciones
Por ello, del 1 al 15 de julio estará abierto el plazo para que los músicos y músicas de Ames, que ya utilizan estas instalaciones, puedan renovar la solicitud de uso del local municipal A Factoría. Las personas usuarias del local que deseen seguir utilizándolo deberán enviar, dentro del plazo establecido, su solicitud de renovación cumplimentando y firmando el documento adjunto, y remitiéndolo a xuventude@concellodeames.gal. En caso de no renovar dentro del plazo establecido, se procederá a la baja en el uso del local.
El horario de ensayo se prolonga los siete días de la semana, entre las 10.00 y las 22.00 horas. Más información a través del email (xuventude@concellodeames.gal).
- Una compostelana licenciada en la USC, nueva presentadora del programa 'La Hora de La 1'
- La senda peatonal y ciclable desde Milladoiro a la Intermodal de Santiago entra en servicio en agosto
- Galicia arrasa en Netflix: esta serie creada por un noiés se cuela entre las diez más vistas del mundo
- Un Policía Nacional fuera de servicio reanima y salva la vida a una persona en Santiago tras ver como se desplomaba en la avenida Rodríguez de Viguri
- Desarticulado un clan criminal que robaba en el aeropuerto de Santiago para abastecer el mercado ilegal en Reino Unido
- Muere María Teresa Rodríguez Mayer, propietaria de la histórica Azabachería Rod Mayer en Santiago
- Artesanía, animación y fuego de dragones entre los noventa puestos de la Feira Medieval de Padrón
- Los 5 pueblos costeros de Galicia más baratos para comprar casa y olvidarse del alquiler frente al mar