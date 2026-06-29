El BNG de Ordes denuncia la existencia de "truchas muertas" en un río, y la adjudicataria de la depuradora rechaza vertidos

El portavoz del grupo municipal del BNG de Ordes, Pablo Vidal, ha denunciado la aparición de "truchas muertas" en el río Cabrón, cerca de Guindiboo de Arriba, y también en el arroyo de la Fraga hacia la estación depuradora de aguas residuales.

En un comunicado, la formación nacionalista insta al alcalde, José Luis Martínez (PP), a "llevar a cabo una investigación sobre lo sucedido en la zona para determinar las causas de la muerte de estas truchas" y a "comprobar que dichos hechos no se deben a una contaminación procedente de la depuradora".

Asimismo, concreta que si esta situación fuese debida a "algún problema o mal funcionamiento de la depuradora de Ordes", solicita al regidor que actúe "inmediatamente para corregir el problema, evitando que se pueda repetir en el futuro".

Cuestionado el Gobierno local sobre este asunto por Europa Press, el mismo remitió a la adjudicataria del servicio de abastecimiento y saneamiento del Concello.

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Así, fuentes de la empresa concesionaria consultadas por Europa Press han asegurado que "no hubo vertido de la depuradora". "El sábado por la mañana fueron los operarios de control de vertidos a revisar la depuradora, tomaron muestras y la planta estaba funcionando correctamente", han insistido.