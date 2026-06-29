De Braga a Muxía: la Vía Mariana refuerza su red de acogida a los peregrinos

La Vía Mariana Luso Galaica, que une Braga (Portugal) con Muxía a través de los santuarios marianos de la antigua Gallaecia, continúa creciendo y afianzándose como una de las rutas de peregrinación más singulares.

La Asociación Vía Mariana analizó, en la asamblea general celebrada en Moraña, los avances del último año y definió las nuevas líneas de trabajo para continuar impulsando este itinerario de cerca de 400 kilómetros.

Entre los principales objetivos para esta nueva etapa destacan la ampliación de la red de delegados territoriales, el refuerzo de la señalización, la mejora de las acogidas y el desarrollo de una experiencia cada vez más completa y auténtica para los peregrinos.

Peregrinos del grupo Mulleres Rurais O Menhir, en el entorno del santuario de la Barca, en Muxía. / V. M.

Desde la entidad promotora de esta ruta, aseguran que "la gran fortaleza de la Vía Mariana reside en su red humana de delegados, uno de los elementos que más diferencia este camino de cualquier otro itinerario de peregrinación.

Se trata de una estructura de voluntariado territorial que ofrece apoyo directo al caminante, comparte conocimientos del territorio y moviliza contactos y recursos locales para facilitar la experiencia en una ruta exigente físicamente, pero profundamente gratificante".

Ese factor humano, añaden, "se ha convertido en una de las señas de identidad del proyecto y está siendo clave tanto en la atención a peregrinos individuales que contactan con la asociación como en la organización y acompañamiento de grandes grupos".

Peregrinos del grupo Mulleres Rurais O Menhir completaron la ruta en Muxía. / Vía Mariana

La prueba más visible de este crecimiento son las iniciativas que actualmente recorren la ruta por etapas. Entre ellas destaca el grupo Mulleres Rurais O Menhir, integrado por entre 80 y 120 participantes, que en mayo completó la primera fase del recorrido entre Moraña (Pontevedra) y Muxía. El colectivo prevé retomar el camino este otoño desde Braga hasta Moraña para completar así los 400 kilómetros de la Vía y obtener su Mariana, el diploma acreditativo final.

También continúa avanzando el Club Vía Láctea, formado por unas 40 personas que recorren una etapa cada quince días y que tienen previsto llegar a Muxía el próximo mes de diciembre.

Requisitos para obtener la Mariana

El diploma final acredita la realización íntegra de la ruta y supone completar un recorrido de cerca de 400 kilómetros que, en muchos tramos, exige esfuerzo físico y capacidad de superación. La ventaja del itinerario es la posibilidad de realizarlo por etapas y sin límite temporal, permitiendo que cada peregrino adapte el camino a sus posibilidades.

Desde la asociación recuerdan que para obtener la credencial oficial es el punto kilométrico cero, en Turismo de Sameiro (Braga), mientras que la Mariana puede recogerse en la Oficina Municipal de Turismo de Muxía al finalizar la peregrinación.

En la última asamblea se anunció la incorporación de nuevos socios colaboradores que aportarán servicios a lo largo del recorrido y agradece especialmente "la labor de todas las personas implicadas en las acogidas, un trabajo que está siendo ampliamente reconocido y valorado por los propios peregrinos".

Nuevos paneles informativos

La Asociación Vía Mariana agradece el respaldo de los concellos implicados en la ruta, tanto por la recepción de grupos como por las labores de limpieza, mantenimiento y mejora de los caminos.

Dentro de esta colaboración institucional destaca también la instalación de nuevos paneles informativos turísticos —un proyecto propio de la asociación basado en un modelo oficial y homogéneo que permite a cada municipio promocionar sus recursos patrimoniales y naturales— y que recientemente se han colocado en municipios como Muxía y A Lama.