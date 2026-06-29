A ESTRADA
A calor obriga a estudar cambios de horario na Rapa das Bestas de Sabucedo
A decisión definitiva tomarase cando haxa previsións meteorolóxicas máis precisas, previsiblemente o xoves
J. M. Ramos
O Concello da Estrada, ante a previsión de temperaturas moi elevadas para a vindeira fin de semana, pide a todas as persoas que teñen xa a súa entrada para asistir aos tres curros do ano na Rapa das Bestas de Sabucedo que estan "moi pendentes da información que se vaia difundindo a través de múltiples canles, xa que arestora estase contemplando firmemente a posibilidade de modificar os horarios previstos no curro do Campo do Medio".
En estreita coordinación, Concello, Asociación Rapa das Bestas e Emerxencias A Estrada están a facer un seguimento constante da predición meteorolóxica para adoptar as decisións máis axeitadas, co obxectivo prioritario de garantir a seguridade tanto das persoas asistentes como de todos os participantes no evento.
Posible alerta por onda de calor
"Nestes intres as temperaturas previstas fan pensar seriamente na posibilidade de que se active unha alerta por onda de calor. Aos 36 graos previstos para algunha das xornadas da Rapa hai que sumar o feito de que os curros se celebran nun recinto de pedra (garda o calor), completamente ao sol e no que se concentra un elevado número de animais. Todo isto contribúe a que as condicións térmicas sexan aínda máis elevadas", subliñan dende o Concello.
Deste xeito, entre as opcións que se están a valorar figura atrasar o curro do sábado ás 20.00 horas e adiantar os curros do domingo e do luns ás 11.00, co fin de evitar as franxas centrais do día nas que se agardan temperaturas máis extremas. Aínda así, "a decisión non está tomada ata que cheguen as previsións que se entenden máis axustadas, previsiblemente cara á xornada do xoves", subliñan.
Prima a saúde das persoas
O concelleiro de Promoción Económica, Óscar Durán, subliñou hoxe que "estamos ante unha celebración única e de enorme valor cultural e patrimonial, pero tamén temos a responsabilidade de adaptarnos ás condicións meteorolóxicas cando estas poden supoñer un risco para a saúde das persoas".
Asegurou que "a decisión definitiva tomarase con toda a información enriba da mesa e sempre da man da organización e dos servizos de emerxencia, priorizando por riba de todo a seguridade".
A organización decidiu lanzar un aviso previo pedindo atención aos cambios que se poidan producir sobre o programa, alertando tamén para que todas as persoas que vaian subir ao monte ou asistir aos curros extremen as precaucións.
"Aconséllase encarecidamente que se hidraten de maneira constante e que sigan as recomendacións dos servizos de emerxencia e da organización", engaden.
Recomendacións da organización
Neste sentido, lembran a importancia de acudir aos curros e á subida ao monte do venres con roupa lixeira e transpirable, gorra ou sombreiro para protexerse do sol, protección solar, abanos ou elementos que axuden a refrescarse e, sobre todo, auga abundante para manter unha correcta hidratación. Recoméndase tamén evitar exposicións prolongadas ao sol, procurar zonas de sombra sempre que sexa posible e prestar especial atención a nenos, maiores e persoas con patoloxías previas.
No caso da subida ao monte do venres, ao tratarse dun percorrido de maior esixencia física e con exposición directa ao calor, insisten en planificar ben a ruta, levar suficiente auga, calzado axeitado e evitar esforzos innecesarios nas horas de maior intensidade térmica.
A información oficial sobre posibles cambios de horarios ou recomendacións de última hora será difundida a través das canles oficiais do Concello da Estrada, Emerxencias A Estrada e da propia organización da Rapa das Bestas. Así mesmo, recoméndase seguir as actualizacións meteorolóxicas a través de MeteoGalicia e da AEMET, tanto nas súas páxinas web, aplicacións móbiles e redes sociais.
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