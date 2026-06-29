MOSTRA DE ARTESANÍA
Do liño á olería: Vimianzo invita a descubrir os oficios tradicionais no castelo
A programación inclúe oito obradoiros entre xullo e setembro
O Concello de Vimianzo impulsa Artesanía Viva 2026, unha programación de oito obradoiros participativos que se desenvolverán entre xullo e setembro para dinamizar a Mostra de Artesanía do Castelo e achegar os oficios tradicionais á veciñanza e ás persoas visitantes.
A programación estará impartida por artesás, artesáns e asociacións que forman parte da propia Mostra de Artesanía, permitindo ao público descubrir de primeira man os seus oficios e coñecer as técnicas tradicionais a través da práctica.
Os obradoiros abordarán disciplinas como contas de vidro ao soprete, a olería de Buño, a arte de panillar, o tecido do liño, a elaboración de maquetas de embarcacións tradicionais e nasas ou a artesanía en palla. As actividades desenvolveranse os sábados entre o 11 de xullo e o 12 de setembro, complementando a programación habitual da Mostra de Artesanía.
A iniciativa busca crear un espazo de encontro entre artesáns e visitantes, favorecendo a transmisión dos oficios tradicionais e poñendo en valor o patrimonio artesanal galego nun enclave tan emblemático como o Castelo de Vimianzo.
Inscricións na páxina web municipal
Os obradoiros contarán con 12 prazas por sesión, agás o de contas de vidro, limitado a oito participantes polas características da actividade. Están dirixidos a persoas adultas e a menores a partir de 8 anos acompañados. As inscricións poden realizarse a través da páxina web www.vimianzo.gal/turismo.
Con Artesanía Viva 2026, "o Concello de Vimianzo reforza a programación da Mostra de Artesanía, converténdoa nun espazo non só para admirar o traballo das artesás e artesáns, senón tamén para aprendelo e vivilo en primeira persoa, consolidando o castelo como un referente da cultura e dos oficios tradicionais durante o verán", subliñan dende o goberno local.
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