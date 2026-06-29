A familia Castelao-Pereira volve estar unida na Estrada
López Campos inaugurou a escultura de Acisclo Novo dedicada ao ilustre galeguista, á súa dona, Virxinia, e ao seu fillo, Chuchiño
O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, participou este domingo na inauguración da escultura homenaxe á familia Castelao-Pereira na Estrada, na que colaborou a Xunta como recoñecemento á “fonda pegada” que esta localidade pontevedresa deixou na traxectoria vital do intelectual e político galeguista.
Acompañado polo secretario xeral da Lingua, Valentín García, o representante do Goberno galego considerou “de xustiza” esta homenaxe na localidade na que Castelao viviu tras casar coa veciña da Estrada Virxinia Pereira, e na que tiveron o seu fillo, Alfonso Xesús, Chuchiño, finado aos 14 anos de idade.
A escultura representa os tres e sitúase na Praza de Galicia, testemuña de importantes acontecementos persoais e tamén históricos que marcaron a familia.
Ao respecto, López Campos destacou que este espazo emblemático da Estrada, transformado en peonil recentemente, foi testemuña “hai 90 anos, un día antes do Referendo do Estatuto de Autonomía de 1936, dun dos discursos históricos de Castelao a prol da consecución deste fito”.
“No momento da súa intervención, unha avioneta sobrevoou este lugar esparexendo pasquíns a prol da autonomía galega”, lembrou o conselleiro.
Precisamente, este acontecemento foi descrito polo propio Castelao na Carta aos estradeneses, publicada na revista Unión Estradense e reproducida a carón da escultura, gravada sobre un mapa de Galicia co obxecto de “divulgar como merece os estreitos lazos do escritor e a localidade, que visitou por última vez xusto o día deste mitin histórico”, precisou.
Escultura de Acisclo Novo
A escultura en bronce, elaborada por Acisclo Novo, reproduce a familia a tamaño natural, como tres paseantes máis nesta zona hoxe peonil. O fillo de Virxinia e Castelao, Alfonso Xesús, ocupa o lugar central da composición, instalada sobre unha pequena peaña.
Na inauguración participaron tamén os alcaldes da Estrada, Gonzalo Louzao, e de Rianxo, Julián Bustelo, e a presidenta da Asociación de Amas de Casa da Estrada, Noni Araújo.
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