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A LARACHA

A Feira das Cereixas de Paiosaco suma un obradoiro infantil de cociña

A inscrición será gratuíta, pero as prazas son limitadas e o prazo abrirá este martes ás 10.00 horas

A Feira das Cereixas de Paiosaco celebrarase o domingo, día 5 de xullo

A Feira das Cereixas de Paiosaco celebrarase o domingo, día 5 de xullo / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

Paiosaco acollerá o domingo unha nova edición da Feira das Cereixas, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia e principal celebración gastronómica do concello da Laracha.

Co obxectivo de dinamizar a cita e de ampliar a oferta de actividades para todos os públicos, o Concello incorpora ao programa deste ano un obradoiro infantil de cociña.

A actividade celebrarase no propio recinto feiral e permitirá aos participantes gozar dunha experiencia culinaria na que as cereixas serán o ingrediente protagonista.

O obradoiro está dirixido a nenos e nenas de entre 5 e 12 anos e desenvolverase en dúas quendas: de 10.30 a 11.45 horas e de 12.15 a 13.30 horas.

Cartel promocional do obradoiro infantil de cociña da Feira das Cereixas.

Cartel promocional do obradoiro infantil de cociña da Feira das Cereixas. / Cedida

A inscrición é gratuíta, pero cómpre realizala previamente dado que as prazas son limitadas. O prazo abrirá mañá martes ás 10.00 horas. As persoas interesadas poden anotarse cubrindo o formulario dispoñible na páxina web e nas redes sociais municipais, chamando ao teléfono 647 828 510 ou enviando un correo electrónico a turismo@alaracha.gal.

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Esta iniciativa "pretende propoñer aos máis novos unha experiencia participativa e divertida para contribuír a reforzar o carácter familiar e dinamizador da Feira das Cereixas de Paiosaco como un dos eventos máis representativos do calendario festivo e gastronómico do municipio", subliñan dende o goberno local.

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