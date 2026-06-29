A LARACHA
A Feira das Cereixas de Paiosaco suma un obradoiro infantil de cociña
A inscrición será gratuíta, pero as prazas son limitadas e o prazo abrirá este martes ás 10.00 horas
Paiosaco acollerá o domingo unha nova edición da Feira das Cereixas, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia e principal celebración gastronómica do concello da Laracha.
Co obxectivo de dinamizar a cita e de ampliar a oferta de actividades para todos os públicos, o Concello incorpora ao programa deste ano un obradoiro infantil de cociña.
A actividade celebrarase no propio recinto feiral e permitirá aos participantes gozar dunha experiencia culinaria na que as cereixas serán o ingrediente protagonista.
O obradoiro está dirixido a nenos e nenas de entre 5 e 12 anos e desenvolverase en dúas quendas: de 10.30 a 11.45 horas e de 12.15 a 13.30 horas.
A inscrición é gratuíta, pero cómpre realizala previamente dado que as prazas son limitadas. O prazo abrirá mañá martes ás 10.00 horas. As persoas interesadas poden anotarse cubrindo o formulario dispoñible na páxina web e nas redes sociais municipais, chamando ao teléfono 647 828 510 ou enviando un correo electrónico a turismo@alaracha.gal.
Esta iniciativa "pretende propoñer aos máis novos unha experiencia participativa e divertida para contribuír a reforzar o carácter familiar e dinamizador da Feira das Cereixas de Paiosaco como un dos eventos máis representativos do calendario festivo e gastronómico do municipio", subliñan dende o goberno local.
- De convento a joya gastronómica: la panadería oculta de Santiago que gasta 50 kilos de almendra en sus tartas
- Un intento desesperado por apagar una sartén al fuego acaba con una mujer hospitalizada en Santiago
- Desarticulado un clan criminal que robaba en el aeropuerto de Santiago para abastecer el mercado ilegal en Reino Unido
- Un Policía Nacional fuera de servicio reanima y salva la vida a una persona en Santiago tras ver como se desplomaba en la avenida Rodríguez de Viguri
- Una compostelana licenciada en la USC, nueva presentadora del programa 'La Hora de La 1'
- Retoman el juicio contra los allegados del industrial de Valga Andrés Quintá acusados de obligarle a retirar una denuncia
- El hombre que prepara el Xacobeo más esperado: 'Galicia tiene el viento a favor para que sea extraordinario
- Los veteranos del Obradoiro celebran su tradicional reencuentro