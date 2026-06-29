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PRESENTACIÓN EN PONTEVEDRA

Fisterra quere saldar a súa débeda histórica con Ramón Marcote

O alcalde, Luis Insua, avoga por nomealo Fillo Predilecto

Acto de presentación da obra facsímile de Ramón Marcote no Museo de Pontevedra.

Acto de presentación da obra facsímile de Ramón Marcote no Museo de Pontevedra. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

O Museo de Pontevedra acolleu un concorrido acto de presentación da edición facsímile conmemorativa do centenario da Historia de Galicia (Compendio), de Ramón Marcote, reeditada polo Concello de Fisterra e a Biblioteca da Fisterranía co apoio da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia.

O presidente da Asociación Colón Galego, Eduardo Esteban Meruéndano, lembrou a relevancia do fisterrán Ramón Marcote na creación dos Comités Pro-Colón Español na década dos anos vinte do século pasado e reafirmou a vixencia do seu pensamento na sociedade dos nosos días.

Meruéndano, esquerda, Insua, Pedrosa, Fraga e Formoso no Museo de Pontevedra.

Meruéndano, esquerda, Insua, Pedrosa, Fraga e Formoso no Museo de Pontevedra. / Cedida

Ao acto sumouse tamén o alcalde de Fisterra, Luis Insua, quen incidiu na importancia da figura de Marcote e na necesidade de nomealo Fillo Predilecto do municipio para saldar así unha débeda histórica con este ilustre intelectual.

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No encontro interviron tamén o presidente do Consello Social da Universidade de Vigo, Ernesto Pedrosa; o presidente da Asociación de Profesionais do Turismo de Costa da Morte (APTCM) e xerente do hotel literario Bela Fisterra, Pepe Formoso, quen sorprendeu aos asistentes declarando a viva voz a galeguidade de Cristóbal Colón; e Modesto Fraga, director da Biblioteca da Fisterranía, quen deu a coñecer os aspectos máis relevantes da vida e a obra de Ramón Marcote Miñarzo.

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