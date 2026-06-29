PRESENTACIÓN EN PONTEVEDRA
Fisterra quere saldar a súa débeda histórica con Ramón Marcote
O alcalde, Luis Insua, avoga por nomealo Fillo Predilecto
O Museo de Pontevedra acolleu un concorrido acto de presentación da edición facsímile conmemorativa do centenario da Historia de Galicia (Compendio), de Ramón Marcote, reeditada polo Concello de Fisterra e a Biblioteca da Fisterranía co apoio da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia.
O presidente da Asociación Colón Galego, Eduardo Esteban Meruéndano, lembrou a relevancia do fisterrán Ramón Marcote na creación dos Comités Pro-Colón Español na década dos anos vinte do século pasado e reafirmou a vixencia do seu pensamento na sociedade dos nosos días.
Ao acto sumouse tamén o alcalde de Fisterra, Luis Insua, quen incidiu na importancia da figura de Marcote e na necesidade de nomealo Fillo Predilecto do municipio para saldar así unha débeda histórica con este ilustre intelectual.
No encontro interviron tamén o presidente do Consello Social da Universidade de Vigo, Ernesto Pedrosa; o presidente da Asociación de Profesionais do Turismo de Costa da Morte (APTCM) e xerente do hotel literario Bela Fisterra, Pepe Formoso, quen sorprendeu aos asistentes declarando a viva voz a galeguidade de Cristóbal Colón; e Modesto Fraga, director da Biblioteca da Fisterranía, quen deu a coñecer os aspectos máis relevantes da vida e a obra de Ramón Marcote Miñarzo.
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