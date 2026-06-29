La vedresa que dominó la acuarela a raíz de la pandemia

«Nunca es tarde». Con una simple frase esta vecina de Vedra, Cristina Corral, refleja la forma de pensar y actuar que, a su parecer, las personas deberían aplicarse ante el temor y las dudas de probar algo nuevo. Se gana la vida como cocinera de un comedor escolar y, a pesar de nunca haber tomado clases ni ningún tipo de formación artística previa, con la llegada de la pandemia y con ello de más tiempo libre (aunque en casa), tomó la decisión de comenzar su andadura como pintora de acuarelas, aunque solo fuese como pasatiempo. «Empecé a ver directos de personas que hacían acuarela y conseguí conectar con esa comunidad. Siempre fui una interesada de las manualidades pero cuando intentaba pintar algo no me salía absolutamente nada», explica.

Sin embargo, la vedresa partía ciertamente de una base artística, aunque de otro tipo. «A raíz de estudiar cocina y pastelería me aficioné a hacer tartas decoradas y galletas pintadas, pero como en confinamiento no podía pasarme el día horneando bizcochos terminé viciándome a estos directos de pintura», confiesa. De ahí en adelante, no paró. Cada vez que tenía un rato libre lo aprovechaba para colocar el lienzo, jugar con los colores y desahogarse con el pincel. «Es algo que me aporta tranquilidad y me permite evadirme. Es una vía de escape que utilizo cuando llego de trabajar y quiero descansar la cabeza y el cuerpo», expresa.

Dos años de práctica

Estuvo dos años practicando sus dotes en privado, sin el ánimo de sacar a la luz sus obras, la mayoría de ellas versiones alternativas de otras creaciones que se encontraba por la red, hasta que en 2022 creó su propia colección: «Yo iba guardando cosas que me gustaría pintar en algún momento. Y me llamaba mucho la atención las bailarinas, así que un día me atreví y comencé a pintarlas. Esa fue mi primera colección. Luego, una amiga acuarelista me propuso hacer una exposición con ella y acepté. Estuvo en varios sitios: Pobra do Caramiñal, Vedra, O Pino, el Centro Social do Castiñeiriño...».

En este sentido, Cristina no solo anima a aquellos con espíritu creativo a que tengan el valor para pintar sin miedo, también los alenta a exponersus trabajos. «Tanto a los amigos que tengo en Santiago como a los que conozco por Instagram y aún no se atrevieron a exponer, siempre les digo que deberían ofrecerse en algún bar, tienda o local de cualquier tipo. De esta manera pueden llenar sus paredes de cuadros y color. Todos ganan», opina.

Desde su primera exposición, la artista continuó evolucionando y profundizando con una vista cada vez más emocional, íntima y social. Sus composiciones de todo tipo han sido colgadas en algunos locales compostelanos, como la cafetería Chusca o el bar García Lorca: «He hecho animales, frutos, labios y muchas otras cosas».

Exposición en homenaje a las mujeres

La acuarelista autodidacta ha vuelto a la exposición pública con la muestra Las Chicas de Eli, una colección de 20 retratos que surge de un reto público compartido por la artista Eli Notario y que se pudo disfrutar en la Sala de Ámbito Cultural del Corte Inglés de Santiago hasta el 31 de marzo.

El formato consiste en que Notario propone la creación de una obra al mes bajo una temática común, en este caso mujeres o niñas representadas a través de situaciones de discriminación o evocando emociones concretas, y las voluntarias como Cristina hacen su propia versión acorde a su estilo personal. Este trabajo reivindicativo se presenta como un espacio de sororidad entre mujeres.

«En los retratos también se contextualiza la vida de la persona. Por ejemplo, en febrero pinté sobre una chica llamada Suri, que pertenece a una tribu y tiene que ser vendedora ambulante para ganarse la vida. Un día unos hombres de una obra la molestaron, y un fotógrafo que fue en su auxilio le sacó la foto sobre la que se basa el retrato», explica Corral. La vedresa aún sorprende a sus conocidos cuando se enteran de su evolución como artista en tan poco tiempo. Un camino en el que ha conseguido forjar un estilo propio: «Los que ven mis obras dicen que son pinturas dulces, suaves y expresivas. Los resultados han llegado a base de ensayo y error»