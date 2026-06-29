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INFRAESTRUTURAS

Novo impulso á estrada de Val do Dubra a Santiago: obras por 1,15 millóns de euros

As empresas interesadas poderán presentar ofertas ata o 22 de xullo

As obras completarán a renovación da estrada DP-7804.

As obras completarán a renovación da estrada DP-7804. / D. C.

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J. M. Ramos

Val do Dubra

A Deputación da Coruña vén de sacar a licitación as obras de mellora do firme da estrada provincial DP-7804, de Val do Dubra a Santiago, no tramo comprendido entre os puntos quilométricos 19+000 e 22+760, no termo municipal de Santiago de Compostela.

O proxecto conta cun orzamento de 1.150.848,02 euros e permitirá completar as obras de ampliación e mellora do trazado. O obxectivo "é ofrecer unha vía máis segura, moderna e adaptada ao elevado volume de tráfico que soporta esta conexión entre Santiago e Val do Dubra", subliñan dende a Deputación.

Un dos tramos da estrada de Val do Dubra a Santiago.

Un dos tramos da estrada de Val do Dubra a Santiago. / D. C.

As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o vindeiro 22 de xullo. Unha vez adxudicada, a obra terá un prazo de execución de cinco meses, contado desde a sinatura da acta de comprobación do replanteo.

Os traballos previstos inclúen a apertura de cunetas e limpeza de paseos, o fresado e reposición do firme nas zonas de travesía, o parcheo de fochancas e o estendido dunha dobre capa de mestura bituminosa en quente, de 5 e 6 centímetros de espesor, ao longo da calzada. No tramo de travesía executarase unha única capa de rodadura de 5 centímetros.

Remate dunha mellora integral

A actuación complétase coa mellora da drenaxe nos puntos nos que se producen filtracións de auga e a renovación da sinalización horizontal e vertical.

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Con esta intervención, a Deputación completará unha mellora integral deste tramo da rede viaria provincial, reforzando a seguridade, a comodidade da circulación e as condicións de visibilidade nun dos principais accesos entre Santiago e Val do Dubra.

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