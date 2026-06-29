INFRAESTRUTURAS
Novo impulso á estrada de Val do Dubra a Santiago: obras por 1,15 millóns de euros
As empresas interesadas poderán presentar ofertas ata o 22 de xullo
J. M. Ramos
A Deputación da Coruña vén de sacar a licitación as obras de mellora do firme da estrada provincial DP-7804, de Val do Dubra a Santiago, no tramo comprendido entre os puntos quilométricos 19+000 e 22+760, no termo municipal de Santiago de Compostela.
O proxecto conta cun orzamento de 1.150.848,02 euros e permitirá completar as obras de ampliación e mellora do trazado. O obxectivo "é ofrecer unha vía máis segura, moderna e adaptada ao elevado volume de tráfico que soporta esta conexión entre Santiago e Val do Dubra", subliñan dende a Deputación.
As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o vindeiro 22 de xullo. Unha vez adxudicada, a obra terá un prazo de execución de cinco meses, contado desde a sinatura da acta de comprobación do replanteo.
Os traballos previstos inclúen a apertura de cunetas e limpeza de paseos, o fresado e reposición do firme nas zonas de travesía, o parcheo de fochancas e o estendido dunha dobre capa de mestura bituminosa en quente, de 5 e 6 centímetros de espesor, ao longo da calzada. No tramo de travesía executarase unha única capa de rodadura de 5 centímetros.
Remate dunha mellora integral
A actuación complétase coa mellora da drenaxe nos puntos nos que se producen filtracións de auga e a renovación da sinalización horizontal e vertical.
Con esta intervención, a Deputación completará unha mellora integral deste tramo da rede viaria provincial, reforzando a seguridade, a comodidade da circulación e as condicións de visibilidade nun dos principais accesos entre Santiago e Val do Dubra.
- De convento a joya gastronómica: la panadería oculta de Santiago que gasta 50 kilos de almendra en sus tartas
- Un intento desesperado por apagar una sartén al fuego acaba con una mujer hospitalizada en Santiago
- Desarticulado un clan criminal que robaba en el aeropuerto de Santiago para abastecer el mercado ilegal en Reino Unido
- Un Policía Nacional fuera de servicio reanima y salva la vida a una persona en Santiago tras ver como se desplomaba en la avenida Rodríguez de Viguri
- Una compostelana licenciada en la USC, nueva presentadora del programa 'La Hora de La 1'
- Retoman el juicio contra los allegados del industrial de Valga Andrés Quintá acusados de obligarle a retirar una denuncia
- El hombre que prepara el Xacobeo más esperado: 'Galicia tiene el viento a favor para que sea extraordinario
- Los veteranos del Obradoiro celebran su tradicional reencuentro