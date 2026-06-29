SERVIZOS
O centro sociocomunitario de Corcubión celebra 36 anos de convivencia cunha festa
Os usuarios exhibiron unha mostra dos traballos realizados ao longo do ano
O centro sociocomunitario de Corcubión, dependente da Consellería de Política Social e Igualdade, celebrou a festa anual que pon fin á tempada de actividades, antes das vacacións de verán.
A cita reuniu un gran número de usuarios que gozaron dunha mostra dos traballos máis significativos realizados ao longo do ano, e tamén da reportaxe fotográfica sobre o seu funcionamento ao longo de 36 anos, que son os mesmos que leva á fronte do centro a súa actual directora, Ana Varela-Portas.
Cada día, usuarios de diversas idades reúnense neste centro para charlar, ler a prensa ou ver a televisión. Entre as actividades organizadas destacan ximnasia, baile, manualidades, pintura, informática e xadrez, ademais de iniciativas puntuais de costura e calceta.
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