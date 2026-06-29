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O centro sociocomunitario de Corcubión celebra 36 anos de convivencia cunha festa

Os usuarios exhibiron unha mostra dos traballos realizados ao longo do ano

Participantes na festa anual do centro sociocomunitario de Corcubión.

Participantes na festa anual do centro sociocomunitario de Corcubión. / X. G.

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José Manuel Ramos Lavandeira

Corcubión

O centro sociocomunitario de Corcubión, dependente da Consellería de Política Social e Igualdade, celebrou a festa anual que pon fin á tempada de actividades, antes das vacacións de verán.

Participantes na festa anual do centro sociocomunitario de Corcubión.

Participantes na festa anual do centro sociocomunitario de Corcubión. / X. G.

A cita reuniu un gran número de usuarios que gozaron dunha mostra dos traballos máis significativos realizados ao longo do ano, e tamén da reportaxe fotográfica sobre o seu funcionamento ao longo de 36 anos, que son os mesmos que leva á fronte do centro a súa actual directora, Ana Varela-Portas.

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O centro ofrece múltiples opcións de lecer aos usuarios.

O centro ofrece múltiples opcións de lecer aos usuarios. / X. G.

Cada día, usuarios de diversas idades reúnense neste centro para charlar, ler a prensa ou ver a televisión. Entre as actividades organizadas destacan ximnasia, baile, manualidades, pintura, informática e xadrez, ademais de iniciativas puntuais de costura e calceta.

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