O centro sociocomunitario de Corcubión celebra 36 anos de convivencia cunha festa

O centro sociocomunitario de Corcubión, dependente da Consellería de Política Social e Igualdade, celebrou a festa anual que pon fin á tempada de actividades, antes das vacacións de verán.

Participantes na festa anual do centro sociocomunitario de Corcubión. / X. G.

A cita reuniu un gran número de usuarios que gozaron dunha mostra dos traballos máis significativos realizados ao longo do ano, e tamén da reportaxe fotográfica sobre o seu funcionamento ao longo de 36 anos, que son os mesmos que leva á fronte do centro a súa actual directora, Ana Varela-Portas.

O centro ofrece múltiples opcións de lecer aos usuarios. / X. G.

Cada día, usuarios de diversas idades reúnense neste centro para charlar, ler a prensa ou ver a televisión. Entre as actividades organizadas destacan ximnasia, baile, manualidades, pintura, informática e xadrez, ademais de iniciativas puntuais de costura e calceta.