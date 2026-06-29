Padrón defienden con música la consolidación de los derechos LGTBIQ+
La concejala de Igualdad, Mariló Saco, leyó el manifiesto para vindicar la educación en valores, una sociedad inclusiva y la igualdad de oportunidades
Actuó el grupo Broken Peach, hubo talleres de maquillaje libre y sin género dirigidos por Meiga-i y espectáculo de Migallas Teatro en la Praza de Macías
El Concello de Padrón conmemoró este domingo el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ con una jornada festiva y reivindicativa bajo el lema 'Padrón con Orgullo', que reunió en la Praza de Macías a familias y vecinos con actividades para promover la diversidad, la igualdad, el respeto y la libertad.
En el acto institucional, la concejala de Igualdad, Mariló Saco, leyó el manifiesto y subrayó que “os avances acadados en materia de dereitos e liberdades non poden darse por consolidados”, alertando de que continúan la discriminación, el acoso y la violencia por orientación sexual, identidad o expresión de género. También se advirtió del aumento de delitos de odio en Galicia y se recordó el asesinato de Samuel Luiz como símbolo de la necesidad de no bajar la guardia ante la intolerancia.
Compromiso municipal
El Ayuntamiento reiteró su compromiso con una sociedad inclusiva y solidaria, defendiendo la educación en valores y la igualdad de oportunidades. Saco expresó el apoyo municipal a las personas que sufren exclusión y reafirmó la voluntad de construir “un Concello aberto, diverso e acolledor, no que todas as persoas poidan desenvolver o seu proxecto de vida en liberdade, con seguridade e con igualdade de oportunidades”. La jornada incluyó talleres de maquillaje libre, el espectáculo 'Elas pintan Moito' de Migallas Teatro y un concierto final de Broken Peach, en un ambiente festivo y participativo.
El acto concluyó con el mensaje: “A liberdade non se negocia, a liberdade deféndese e a diversidade celébrase”, reafirmando el compromiso con el Orgullo.
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