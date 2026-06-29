Robots segadores, consolas para grúas y desbrozadoras de control remoto: lo último en tecnología forestal, en Galiforest Abanca

La octava edición del monográfico forestal Galiforest Abanca, que se celebrará del 2 al 4 de julio en el monte e instalaciones del Centro de Formación y Experimentación Agraria de Sergude (Boqueixón), acogerá numerosas demostraciones de maquinaria y sistemas que se repetirán en distintas ocasiones a lo largo de los tres días del certamen, sumando en torno a 200 demostraciones.

Su realización en un lugar real de trabajo es uno de los principales atractivos que ofrece el monográfico, tanto para los expositores, que pueden mostrar el funcionamiento de sus productos, como para los visitantes profesionales, que tienen la posibilidad de comprobar in situ las ventajas y posibilidades que estas les ofrecen para el desempeño de su actividad.

En una zona del monte habilitada para ello o bien en las propias parcelas de las empresas expositoras, se realizarán demostraciones, entre otras, de procesadoras forestales y de leña, rajadoras, aserraderos portátiles de troncos, trituradoras compactas y de gran volumen, cabestrantes, manipuladoras telescópicas, sistemas automáticos de bloqueo y liberación de estacas, tensores automáticos de estacas, robots desbrozadores y segadores (algunos con autocontrol), básculas para grúas forestales, simuladores de procesadoras forestales, grúas robotizadas y consolas para este tipo de grúas, biotrituradoras, desbrozadoras de control remoto, equipos de pulverización de grasa, cargadoras de cadenas con trituradora forestal o minicargadoras.

Se sumarán demostraciones de motosierras, de corte en altura, cambio de aceite a un motor con el sistema fast oil vs cambio de aceite tradicional, arte floral, instalaciones de jardines verticales o preparación de muestras polínicas de distintas mieles.

Exhibición de trepa en una anterior edición de Galiforest Abanca. / Cedida

Estas demostraciones, a las cuales se pueden sumar aún algunas máquinas y entidades más, serán a cargo de las empresas Aroz Berri, Axion Stocks Service, Cardelle Hidráulica, Ence, Europa Parts, Grupo Torneiro, Hitraf, Husqvarna, Iberfores, Industrias Guerra, Internaco, J.J.E. Hernández - Hersan Wood-Mizer España, Millasur, Murat, Rodicar, Svmac, Talleres Turquino y Green Mowers, además de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal).

Exhibiciones, talleres y pruebas de producto

Por otra parte, el programa de Galiforest Abanca 2026 acogerá exhibiciones más lúdicas, talleres, pruebas de producto y exposiciones, pudiendo participar los visitantes en algunas de ellas con los debidos equipamientos de seguridad.

Así, habrá espectáculos y demostraciones de talla de madera y de realización de esculturas con motosierra por parte de Husqvarna, Phil Nobel, Emak y Sthil. Esta última permitirá además realizar pruebas de motosierras profesionales y también programará exhibiciones del conocido como deporte de la madera Stihl® Timbersports® Series, en las cuales se desarrollarán las distintas modalidades de este deporte, que son corte de tronco en vertical y horizontal, con velocidad, con sierra de mano, corte en altura y con prototipo.

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Asimismo, de mano del Agacal habrá algunas exposiciones, como la dedicada a la vida en la colmena o a la muestra de ecoesferas, y también talleres, como el de injertos.