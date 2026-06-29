Estas son as catro actuacións máis importantes da Xunta para reforzar os servizos de auga no rural do cinto compostelán
As depuradoras de Sergude (Boqueixón), Lousame e Beo (Malpica), e o abastecemento a Nantón e Anós, en Cabana, suman 5,7 millóns de euros
A Xunta de Galicia está a impulsar unha trintena de actuacións en materia de abastecemento, saneamento e depuración co fin de reforzar e garantir os servizos básicos relacionados coa auga no rural galego.
Cun investimento estimado de case 28 millóns de euros, as intervencións incluídas neste paquete están deseñadas para atender as necesidades dunha poboación de 65.000 persoas distribuída entre 26 concellos e contribuirán a mellorar a calidade de vida e a protección ambiental destes territorios.
Así se recolle no informe do que tomou razón este luns o Consello da Xunta e que inclúe tanto as actuacións executadas recentemente por Augas de Galicia como aquelas que están xa en marcha ou en diferentes fases de tramitación para mellorar os servizos hidráulicos no rural galego.
Esta é, precisamente, unha das liñas de acción prioritarias deste organismo, que trata de responder así ás dificultades engadidas que teñen os concellos —en especial, os máis pequenos— á hora de planificar infraestruturas e garantir o abastecemento e o saneamento nas súas parroquias e núcleos rurais.
Neste sentido, as actuacións van dirixidas, con carácter xeral, a reforzar a garantía da subministración nestas zonas, completar redes de saneamento municipal, executar novas depuradoras, renovar infraestruturas hidráulicas obsoletas ou insuficientes para atender a demanda veciñal e reducir posibles verteduras a ríos e outras masas de auga.
Do total de intervencións planificadas por Augas de Galicia neste eido, 13 xa están finalizadas, cun investimento executado de 13,1 millóns de euros e cofinanciadas polo programa europeo Feader-PDR.
En canto ao resto, 7 están actualmente en obras (cun orzamento estimado de 6,97 millóns de euros) e 11 en tramitación (7,6 millóns de euros) e todas elas integraranse tamén na programación do Feader-PEPAC, que é o novo marco de financiamento da UE para o desenvolvemento rural.
Entre as infraestruturas e melloras executadas recentemente no rural galego que destacan por ser as de maior investimento, figura a nova estación depuradora de augas residuais de Sergude, en Boqueixón (2,25 millóns de euros).
En canto aos traballos en marcha a día de hoxe, no informe recóllense, entre outras, o abastecemento a Nantón e Anós, en Cabana de Bergantiños (1,3 M€), ou a construción de rede de saneamento e dunha depuradora para os lugares de Devesa, A Silva, Berrimes, Quintáns e Costa, en Lousame (1,05 M€).
Por último, entre os proxectos de maior investimento que ten actualmente Augas de Galicia en tramitación co obxectivo de consolidar a súa carteira de intervencións hidráulicas no rural, figura o destinado a acometer os colectores de saneamento e a depuradora de augas residuaus de Beo, en Malpica (1,25 M€).
A planificación hidráulica e a prestación dos servizos municipais relacionados coa auga no rural galego presenta unha complexidade específica pola dispersión da poboación, a existencia de numerosos núcleos e parroquias (de feito, Galicia concentra máis da metade dos núcleos de poboación de España), a presenza de vivendas afastadas dos sistemas principais e a necesidade de empregar solucións proporcionadas á escala de cada ámbito.
Isto explica que as actuacións deseñadas non respondan a un modelo único, senón que combinan melloras de abastecemento, ampliacións de redes de saneamento, novas estacións depuradoras, posta a punto de instalacións existentes, bombeos, colectores, ramais de conexión e renovación de infraestruturas básicas.
En conxunto, todas as obras incluídas no informe responden a unha estratexia impulsada por Augas de Galicia para promover a modernización das infraestruturas que fan posible garantir un acceso seguro, eficiente e de calidade aos servizos hidráulicos básicos no rural.
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