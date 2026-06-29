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ARTESANÍA

Zara Home incorpora o encaixe de Camariñas a unha colección de toallas

As asociacións locais Rendas e Puntillas encargáronse da elaboración do produto

Toalla de liño con flocos de encaixe de Camariñas, de Zara Home.

Toalla de liño con flocos de encaixe de Camariñas, de Zara Home. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Camariñas

O Concello de Camariñas afianza a súa colaboración coa empresa Zara Home, do grupo Inditex, que acaba de comezar a comercializar dous novos produtos con encaixe de Camariñas: unha toalla de flocos e un set de dúas toallas.

Esta é a segunda ocasión que Zara Home, dentro da súa aposta polo uso de diferentes artesanías locais, se une a Camariñas e ao seu encaixe para sacar á venda produtos que incorporan esta artesanía milenaria. O departamento da Mostra do Encaixe volveu encargar a execución do produto e a aplicación do encaixe ás asociacións locais Rendas e Puntillas.

Toallas con banda de aplique de encaixe de Camariñas, de Zara Home.

Toallas con banda de aplique de encaixe de Camariñas, de Zara Home. / Cedida

Son dúas toallas de liño diferentes: a que leva flocos, que ten un tamaño de 50x90 centímetros, e leva un aplique de encaixe; e por outra banda, as toallas do set, unha de 30x50 e outra de 50x90, teñen unha banda aplicada de encaixe.

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A concelleira do Encaixe, Encarna Liñeiro, explica que "acabamos de vivir un gran momento coa colección cápsula de Pull&Bear e agora non podemos estar máis contentas de continuar a colaboración con Zara Home. Son procesos que levan moitas horas ata chegar ao produto final pero merecen moito a pena", indica.

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