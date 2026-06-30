Comezan as obras de mellora da calefacción, o alumeado e a arquitectura metálica do centro de saúde de Ponte Carreira, en Frades
A instalación estará pechada durante os traballos, e a atención sanitaria prestarase no consultorio de Abellá, no mesmo horario
A Xunta vén de poñer en marcha as obras de mellora da eficiencia enerxética no centro de saúde de Ponte Carreira, en Frades, cun investimento de máis de 150.000 euros.
A actuación inclúe o cambio de toda a arquitectura metálica, así como os seus sistemas de calefacción e de iluminación. Como consecuencia, a atención sanitaria trasládase ao consultorio de Abellá mentres duren os traballos, e mantendo os mesmos horarios que en Ponte Carreira.
O concelleiro de Sanidade, Manuel Ferreiro Marzoa, explica que esta actuación “vai mellorar de xeito moi considerable as instalacións e as condicións nas que se presta a atención sanitaria no centro de saúde de Ponte Carreira, o que beneficiará tanto a veciñanza como o persoal sanitario que traballa nel”.
O edil lembra que hai uns meses estivo reunido coa Xerencia da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza para organizar a loxística para executar estas obras e para que a súa repercusión sexa a mínima posible para os veciños e veciñas de Frades.
Por outra banda, Concello e Xunta traballan nunha nova actuación no centro sanitario de Ponte Carreira para dotalo dunha sala de emerxencias e pintar o seu interior.
“Se a estas actuacións lle engadimos o cambio da cuberta, no que investimos 50.000 euros en 2025, practicamente quedará un centro de saúde novo para unha mellor atención aos veciños”, dixo Ferreiro.
Con eses 50.000 euros, e grazas a outro convenio de colaboración entre o Concello de Frades e a Consellería de Sanidade, renovouse a cuberta do centro de saúde de Ponte Carreira, o que permitiu rematar cos problemas de humidades que afectaban a esta instalación.
A antiga cuberta de chapas de aceiro foi substituída por outra de placas de policarbonato translúcidas e paneis illantes de aceiro. Así, o centro mellorou o seu illamento térmico e aumentou nun 90% a súa luminosidade.
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