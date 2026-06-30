Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medallas CastelaoVenezolanos en SantiagoIncendio Montero RíosApuñalado A CoruñaAño Santo 2027
instagram

Comezan as obras de mellora da calefacción, o alumeado e a arquitectura metálica do centro de saúde de Ponte Carreira, en Frades

A instalación estará pechada durante os traballos, e a atención sanitaria prestarase no consultorio de Abellá, no mesmo horario

Centro de saúde de Ponte Carreira, en Frades.

Centro de saúde de Ponte Carreira, en Frades. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Suso Souto

Frades

A Xunta vén de poñer en marcha as obras de mellora da eficiencia enerxética no centro de saúde de Ponte Carreira, en Frades, cun investimento de máis de 150.000 euros.

A actuación inclúe o cambio de toda a arquitectura metálica, así como os seus sistemas de calefacción e de iluminación. Como consecuencia, a atención sanitaria trasládase ao consultorio de Abellá mentres duren os traballos, e mantendo os mesmos horarios que en Ponte Carreira.

O concelleiro de Sanidade, Manuel Ferreiro Marzoa, explica que esta actuación “vai mellorar de xeito moi considerable as instalacións e as condicións nas que se presta a atención sanitaria no centro de saúde de Ponte Carreira, o que beneficiará tanto a veciñanza como o persoal sanitario que traballa nel”.

O edil lembra que hai uns meses estivo reunido coa Xerencia da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza para organizar a loxística para executar estas obras e para que a súa repercusión sexa a mínima posible para os veciños e veciñas de Frades.

Por outra banda, Concello e Xunta traballan nunha nova actuación no centro sanitario de Ponte Carreira para dotalo dunha sala de emerxencias e pintar o seu interior.

“Se a estas actuacións lle engadimos o cambio da cuberta, no que investimos 50.000 euros en 2025, practicamente quedará un centro de saúde novo para unha mellor atención aos veciños”, dixo Ferreiro.

Con eses 50.000 euros, e grazas a outro convenio de colaboración entre o Concello de Frades e a Consellería de Sanidade, renovouse a cuberta do centro de saúde de Ponte Carreira, o que permitiu rematar cos problemas de humidades que afectaban a esta instalación.

Noticias relacionadas

A antiga cuberta de chapas de aceiro foi substituída por outra de placas de policarbonato translúcidas e paneis illantes de aceiro. Así, o centro mellorou o seu illamento térmico e aumentou nun 90% a súa luminosidade.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Acampada en la Praza do Obradoiro con vistas a la Catedral de Santiago: la Policía Local desaloja a un peregrino de los bajos del Pazo de Raxoi
  2. El histórico edificio de Almacenes Olmedo estrena obras para salvar su fachada
  3. Netflix busca figurantes en Galicia para el gran final de 'Clanes': estos son los requisitos para aparecer en pantalla junto a Tamar Novas y Clara Lago
  4. Los compostelanos con segunda residencia para destino vacacional propio: sueldos superiores a 2.000 euros y parejas con o sin hijos
  5. Un intento desesperado por apagar una sartén al fuego acaba con una mujer hospitalizada en Santiago
  6. De convento a joya gastronómica: la panadería oculta de Santiago que gasta 50 kilos de almendra en sus tartas
  7. Más de un millar de educadores de la escuela católica reclaman en Santiago equiparar sus derechos con la pública
  8. Desarticulado un clan criminal que robaba en el aeropuerto de Santiago para abastecer el mercado ilegal en Reino Unido

Comezan as obras de mellora da calefacción, o alumeado e a arquitectura metálica do centro de saúde de Ponte Carreira, en Frades

Comezan as obras de mellora da calefacción, o alumeado e a arquitectura metálica do centro de saúde de Ponte Carreira, en Frades

¡Inscríbete ya! 47ª Carreira Pedestre Popular de Santiago

¡Inscríbete ya! 47ª Carreira Pedestre Popular de Santiago

Conan Exiles Enhanced prepara el comienzo de Legacy of the Giant-Kings, una aventura gratuita en cuatro partes

Conan Exiles Enhanced prepara el comienzo de Legacy of the Giant-Kings, una aventura gratuita en cuatro partes

Galicia impulsa su industria TIC con un plan de 62 millones de euros hasta 2028

Galicia impulsa su industria TIC con un plan de 62 millones de euros hasta 2028

Decathlon España crece un 8,1%, alcanzando los 2.342 M de euros en ventas brutas y eleva su beneficio neto un 17,3%

Decathlon España crece un 8,1%, alcanzando los 2.342 M de euros en ventas brutas y eleva su beneficio neto un 17,3%

Galicia busca reforzar su competitividad con la electrificación de la economía azul

Galicia busca reforzar su competitividad con la electrificación de la economía azul
Tracking Pixel Contents