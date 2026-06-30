TRADICIÓN E INNOVACIÓN
Da reparación de redes ao deseño: o éxito das redeiras Illa da Estrela de Corme
A Xunta destaca o colectivo como un dos mellores exemplos do proxecto 'Enredadas', que impulsa a diversificación profesional
A delegada da Xunta, Belén do Campo, acompañada polo alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, e pola presidenta da Asociación de Redeiras Illa da Estrela, Rosa Rodríguez, reuniuse coas profesionais que forman parte da marca Artesanía de Galicia.
Constituída no ano 2009, a asociación de redeiras de Corme está integrada por socias procedentes de familias do mar e autóctonas da zona, que compatibilizan o labor tradicional de reparación e confección de artes de pesca coa creación de novos produtos artesanais e coa difusión do patrimonio marítimo-pesqueiro galego.
Proxecto 'Enredadas'
"A entidade de redeiras é un dos mellores exemplos do éxito do proxecto Enredadas, unha iniciativa promovida conxuntamente polas consellerías de Mar e de Economía e Industria desde o ano 2012, deseñada e coordinada pola Fundación Pública Artesanía de Galicia para favorecer a diversificación profesional das redeiras e o desenvolvemento das zonas pesqueiras", afirmou Do Campo.
Partindo dos coñecementos tradicionais do oficio, o proxecto permitiu desenvolver unha metodoloxía de traballo propia, adaptada ás necesidades do colectivo de redeiras, apoiada nun amplo programa de formación especializada impartido por profesionais de diferentes ámbitos creativos e empresariais.
Premio Nacional de Artesanía
Belén do Campo lembrou que Fundación Pública Artesanía de Galicia recibiu o Premio Promociona para Entidades Públicas na XI edición dos Premios Nacionais de Artesanía, grazas ao proxecto Enredadas, como exemplo de boas prácticas.
Enredadas favoreceu a colaboración das redeiras con profesionais e empresas de sectores tan diversos como a moda, o deseño, o mobiliario, a decoración, a bixutería, a fotografía, o escaparatismo ou a xestión comercial. Esta cooperación permitiu crear novas coleccións de complementos e pezas artesanais elaboradas con redes recicladas, combinando o respecto polo oficio tradicional coa incorporación de deseños contemporáneos e abrindo novas oportunidades de mercado.
Colaboración con destacados deseñadores
No caso da Asociación Illa da Estrela, esta evolución traduciuse tamén na colaboración con destacados deseñadores e firmas, así como na creación de produtos innovadores que achegan valor engadido ao traballo das redeiras e contribúen á xeración de ingresos complementarios para o colectivo.
Ademais, as redeiras de Corme participan de maneira habitual en feiras especializadas co apoio da Fundación Artesanía de Galicia. Precisamente, esta fin de semana, participarán na feira tradicional Corazón da Artesanía en Agolada.
Transmisión de xeración en xeración
Nestes encontros amosan como é posible conservar os coñecementos herdados de xeración en xeración ao tempo que exploran todas as posibilidades creativas dos materiais empregados no seu traballo e adaptan os seus produtos ás demandas actuais do mercado.
Do Campo subliñou que "a asociación Illa da Estrela constitúe un exemplo de éxito da colaboración entre as administracións públicas, o tecido asociativo e o sector pesqueiro para preservar o patrimonio cultural marítimo, impulsar a innovación, fomentar a economía circular e crear novas oportunidades de emprego e riqueza nas zonas costeiras de Galicia".
Desta maneira, engadiu, "as redeiras de Corme non só manteñen vivo un oficio esencial para a actividade pesqueira, senón que contribúen tamén a proxectar a artesanía galega e a identidade mariñeira da Costa da Morte dentro e fóra da comunidade".
Axudas Artesanía
A representante do Goberno autonómico aproveitou a visita para animar aos posibles beneficiarios a solicitar as achegas da Xunta que teñen como obxectivo reforzar o apoio aos concellos para promover a organización de feiras no ámbito da artesanía.
Desta convocatoria poden beneficiarse os obradoiros artesáns inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia, as asociacións profesionais e empresariais de artesáns/ás e os concellos. As axudas teñen como obxectivo facilitar a presenza dos obradoiros artesáns galegos en feiras profesionais e de venda directa, tanto de ámbito nacional como internacional, contribuíndo así á promoción, difusión e comercialización dos seus produtos.
Un total de 265.000 euros para axudas
Esta liña de apoios, publicada o 12 de xuño no Diario Oficial de Galicia (DOG), conta cun orzamento global de 265.000 euros e cuxo prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto ata o vindeiro 13 de xullo. Da partida global, 180.000 euros están destinados aos artesáns e artesás, 35.000 ás asociacións e 50.000 aos consistorios.
Da convocatoria de 2025 beneficiáronse un total de 88 entidades en Galicia, a gran maioría obradoiros artesáns de Artesanía de Galicia que grazas a estes apoios puideron asistir a feiras nacionais e internacionais para impulsar os seus proxectos.
Concretamente, na provincia da Coruña, o ano pasado, repartíronse 33 achegas, das cales 30 foron para obradoiros artesanais, 2 para concellos e 1 para unha asociación por un importe total de case 100.000 euros.
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