ZAS
Dous séculos de historia cobran vida nas Torres do Allo este verán
Os Quinquilláns reviven a Francisca Riobóo e ao naturalista Víctor López Seoane
A música complementará as visitas teatralizadas no pazo zaense
As Torres do Allo (Zas) inauguran a tempada estival con dúas das citas máis esperadas: o ciclo Música nas Torres e as visitas teatralizadas.
A primeira cita é o venres 4 de xullo, ás 20.00 horas, co concerto O son de Boroa a cargo do trío Boroa, liderado por Sabela Olivares, Alberto Millán e Suso Bello, que ofrece un directo fresco nun enclave singular, combinando patrimonio e vangarda nunha experiencia pensada para todos os públicos.
Sonoridades do século XXI
Boroa explora a versatilidade da gaita e a súa adaptación ás sonoridades do século XXI. Cun repertorio maioritariamente de creación propia, o grupo constrúe unha viaxe musical que parte da tradición galega para dialogar con estilos como o swing, o jazz manouche ou o ragtime.
O seu espectáculo combina composicións orixinais con versións de música contemporánea, bandas sonoras e pezas das tradicións irlandesa e romanesa, reivindicando a música como unha linguaxe universal.
O domingo, día 6, comezarán as visitas teatralizadas, que se desenvolverán todos os domingos ás 19.30 horas. Da man da recoñecida compañía Os Quinquilláns, o público poderá descubrir as Torres do Allo a través do seu espectáculo Pazos da Terra.
Viaxe interactivo pola historia
Trátase dunha proposta interactiva, na que os actores dan vida a personaxes fundamentais da historia das Torres: Francisca Riobóo, a primeira herdeira muller do pazo, e Víctor López Seoane, considerado o naturalista galego máis importante de finais do século XIX.
"Unha oportunidade única para coñecer o pazo dunha forma divertida, rigorosa e participativa, onde o humor e o rigor histórico van da man", subliñan dende o goberno local.
Con estas dúas iniciativas, engaden, "as Torres do Allo consolídanse un ano máis como un dos principais escenarios culturais do verán na Costa da Morte, ofrecendo unha programación gratuíta que pon en valor o noso patrimonio a través das artes escénicas e a música en directo".
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