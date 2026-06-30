Diez orquestas en seis días: el pueblo gallego que se llena de música desde este viernes con Panorama, París de Noia y Los Satélites

El mes de julio entrará con fuerza en la agenda de los más fiesteros tras la resaca de O Son do Camiño. El calendario de conciertos y celebraciones en Santiago estará lleno de citas, con festivales como el de O Gozo y shows a cargo de uno de los emblemas del verano gallego: las orquestas.

Estas agrupaciones se preparan para enfilar su periodo más intenso de gira en las ciudades y las villas de la comunidad, alguna de las cuales destacarán especialmente por su apuesta por la verbena. En concreto, un pueblo gallego situado a tan solo media hora de Compostela, que reunirá entre el 3 y el 8 de julio a la friolera de 10 de estas agrupaciones.

Panorama, París de Noia y Los Satélites son algunas de las formaciones que destacarán en su cartel de este año, en el que los vecinos y visitantes de esta localidad de Barbanza podrán bailar hasta bien entrada la noche. Además, las fiestas del municipio contarán con otros espectáculos, como pasacalles, exhibiciones de baile tradicional y un show con música y pirotecnia en la Playa de Barraña.

Las fiestas de Boiro de 2026, un programa con las mejores orquestas de Galicia

Si bien faltaría El Combo Dominicano para hacer el pleno, lo cierto es que las fiestas de Boiro de 2026 congregarán en el municipio a las consideradas como las mejores orquestas de Galicia. Su actuación tendrá lugar los dos últimos días del programa, que arrancará el viernes 3 de julio a las 20.30 horas con pasacalles y la actuación de la primera de las formaciones musicales que desfilarán por el pueblo: la orquesta Suavecito en la plaza de Galicia.

La orquesta Capitol será la siguiente en salir a escena a las 22:45 horas, justo después de la inauguración oficial de los festejos con la lectura del pregón. El directo de Curi y Sound Ivan y el Remember Fest cerrarán este primer día, al que le seguirán otros cinco repletos de actividades desde la mañana hasta la noche.

Así ocurrirá, por ejemplo, el sábado 4 de julio, cuando los residentes podrán disfrutar de la actuación de Os Pequenos do Barbansa, de la Festa da Malla y de una representación de baile gallego a partir de las 10.00 horas. A las 22.30 horas llegará de nuevo la verbena de la mano de la orquesta Finisterre, cuyos ritmos servirán de antesala para la cita imperdible para los románticos de los 80: el concierto tributo a Julio Iglesias a medianoche.

El domingo 5 de julio empezará con más baile tradicional y contará con Balbina (20.30 horas), la orquesta La Ocaband (22.00 horas) y La Banda de Ayer (00.30 horas) para despedir con ritmo la tarde. El lunes 6, los más pequeños podrán gozar de un espectáculo a su medida -el show de la Gramola Gominola a las 21.00 horas- y los mayores cantar con los temas de la orquesta Gran Parada (22.00 horas) y el grupo Origen a las doce de la noche.

Actuación de la orquesta Panorama en las Fiestas de Coia 2025. / José Lores

Para el plato fuerte habrá que esperar, eso sí, al martes 7 de julio, cuando comenzarán a tocar las formaciones musicales más destacadas de la verbena en Galicia. París de Noia dará un concierto ese día a medianoche, después de que la agrupación Marbella, Melidaos y Lumieira caldeen el ambiente desde las 22.00 horas.

El cierre del festejo correrá a cuenta de la Panorama, que llevará su lista de éxitos y su despliegue de luces y coreografías a la plaza de Galicia. Esa misma tarde, los boirenses podrán asistir a otras dos actuaciones más: la de Los Satélites a las 21.30 horas y la de la orquesta América de Vigo desde las dos de la madrugada, así como al concierto de 9Louro en la Plaza de la Mancomunidad.

Fuegos artificiales frente al océano

Aunque la lista de las orquestas que desfilarán por este pueblo gallego es extensa, las fiestas de julio en Boiro tendrán otras citas destacadas. Entre ellas, un espectáculo con música y pirotecnia en la playa de Barraña, que llenará la medianoche del domingo de luces, colores y bailes sobre la arena.

Concierto de Ortiga en O Son do Camiño de 2026. / Jesús Prieto

Otro evento que muchos marcarán en rojo será el concierto de Ortiga (Manuel González). El músico gallego aterrizará en la plaza del Centro Social para interpretar los temas de su último álbum y embrujar al público con sus ritmos de cumbia y merengue.

Además, y a lo largo de todas las jornadas, esta villa costera se llenará de pasacalles y sesiones vermú amenizadas por artistas como D’Crooners o Duendeneta. El pueblo también recuperará los míticos cantos de taberna al mediodía, ofreciendo un maratón festivo que durará cerca de una semana.